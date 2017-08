Els Mossos no donen per desarticulada encara la cèl·lula terrorista

EFE Actualitzada 19/08/2017 a les 15:09

© Un terrorista abatut a Cambrils

Els Mossos d’Esquadra no donen per desarticulada per complet la cèl·lula que ha atemptat a Catalunya, ja que continuen buscant a algun integrant més, i tampoc no tenen identificat l’autor de l’atropellament massiu de La Rambla, segons ha dit el conseller d’Interior, Joaquim Forn.



En declaracions als periodistes després de firmar el llibre de condolences a l’Ajuntament de Barcelona, Forn ha estat clar en descartar que la policia catalana consideri ja "completament desarticulada" la cèl·lula terrorista. "Som optimistes, però la investigació dirigida pels mossos no la podem donar per finalitzada fins que no determinem i detinguem a totes les persones integrants de la cèl·lula. Els avenços són importants pel cop assestat a Cambrils, però queda treball per fer", ha assenyalat.



El conseller, que no ha entrat a valorar el motiu pel qual el Ministeri d’Interior sí que ha donat per desarticulada la cèl·lula, ha destacat que hi ha "elements" que apunten cap a línies d’investigació "que no donem per acabades". Així, ha assenyalat que la policia autonòmica encara busca "dos o tres persones més que creiem seran importants per a la investigació", per la qual cosa ha demanat "molta prudència".



A més, el conseller també ha subratllat que els Mossos d’Esquadra no han identificat encara l’autor de l’atropellament massiu a La Rambla, l’home que conduïa la furgoneta que va arrossegar a centenars de persones el passat dijous 17 a la tarda.

"Estem treballant per identificar el conductor", ha dit, després d’afirmar que "les coses requereixen temps, tranquil·litat i discreció. Si treballem així, esperem resultats positius", ha apuntat.



D’altra banda, Forn s’ha mostrat satisfet amb el nivell de coordinació que s’ha produït entre les forces de seguretat des de dijous passat i amb la intervenció policial, que considera "ràpida, eficaç i eficient".