Els Mossos investiguen la vinculació de l'imam de Ripoll amb la cèl·lula terrorista

EFE Actualitzada 19/08/2017 a les 21:20

Podria ser el segon mort trobat entre la runa de la casa d’Alcanar

© Atropellament massiu a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han escorcollat el domicili de l’imam de Ripoll (Girona), en el marc de la seua investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona), dijous passat, per trobar pistes sobre els atacs i determinar si té alguna vinculació amb la cèl·lula terrorista.



Segons han informat a Efe fonts de la lluita antiterrorista, els Mossos van registrar ahir a la nit l’habitatge a Ripoll de l’imam, Abdelbaki Es Satty, que encara no ha pogut ser localitzat, pel que s’investiga també si és el segon mort trobat entre la runa de la casa d’Alcanar (Tarragona) que va esclatar dimecres a la nit, quan la cèl·lula preparava explosius per a un atemptat amb furgonetes-bomba.



En el marc de la seua investigació, els Mossos d’Esquadra tracten de determinar si l’arribada de l’imam| a Ripoll, fa uns dos anys, va poder coincidir amb el procés de radicalització dels membres de la cèl·lula, establerts majoritàriament en aquesta localitat gironina, pel que ahir a la nit van registrar el seu habitatge, en el novè registre practicat en domicilis de sospitosos després dels atemptats, segons les fonts.



L’imam, que des de juny passat no anava per la mesquita de Ripoll, havia anunciat recentment als seus pròxims que tenia la intenció d’anar-se’n tres mesos de vacances al Marroc.



Els agents proven de confirmar si l’imam és un dels dos morts en l’explosió de la casa d’Alcanar, on ahir es van trobar entre la runa restes biològiques d’una segona víctima.



Per ordre del jutge de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que manté la investigació sobre els atemptats en secret, els agents han buscat al domicili de l’imam des d’armes o explosius fins documents i el contingut d’agendes, dispositius mòbils i el registre de trucades|crides dels seus telèfons que puguin tenir relació amb aquesta cèl·lula terrorista.



Paral·lelament, les forces de seguretat continuen buscant a l’únic suposat integrant de la cèl·lula identificat que es dóna per escapat, Younes Aboyaaqoub, de 22 anys i veí de Ripoll, que s’investiga també si és el conductor de la furgoneta que dijous passat a la tarda va envestir més d’un centenar de persones a la Rambla de Barcelona.



Sobre Aboyaaqoub, d’origen marroquí, pesa una ordre internacional de recerca i detenció.



El ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat avui que el Govern dóna "totalment" per desarticulada la cèl·lula que ha perpetrat els atemptats de Barcelona i Cambrils, si bé el conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha advertit que els Mossos d’Esquadra, que són els que lideren la investigació, encara no la donen per desarticulada.



Hores després, fonts d’ambdós departaments han assegurat a Efe que han mantingut un contacte telefònic en el qual han coincidit que les bones relacions entre les dos Administracions no s’han vist afectades, per la qual cosa han considerat un malentès, que "no té més recorregut".



Les fonts han precisat que tècnicament la cèl·lula està neutralitzada per a ambdós departaments, encara que insisteixen que lògicament cal capturar els que puguin estar fugits, però ja no tenen capacitat d’atemptar, només d’amagar-se.



No obstant això, ambdós coincideixen en què, fins que no s’aturi|detingui a l’últim integrant de la cèl·lula, la investigació segueix oberta i els agents no desistiran fins donar amb ell.



Els Mossos consideren que la cèl·lula estava integrada almenys per dotze terroristes, dels quals cinc van ser abatuts per la policia catalana a Cambrils; quatre detinguts; dos de morts en l’explosió de la casa d’Alcanar on preparaven els explosius; i un altre, Youness Abouyaaqoub, que està fugit.



De moment, s’ha confirmat la identitat dels cinc terroristes abatuts a Cambrils: Moussa Oukabir, de 17 anys, Said Aallaa, els germans Mohamed i Omar Hychami i El Houssaine Aboyaaqoub, germà de l’ara per ara fugit Younes Aboyaaqoub.



Els quatre detinguts són un dels terroristes que va resultar ferit a l’explosió de la casa d’Alcanar (Tarragona), així com tres joves veïns de Ripoll: Driss Oukabar (germà més gran de Moussa), Mohamed Aalla (germà més gran de Said) i un amic de Drissa Oukabar, Salh E., segons les fonts.



A Alcanar, on la cèl·lula preparava les bombes per cometre un gran atemptat, els Mossos d’Esquadra han efectuat avui noves detonacions controlades entre la runa de la casa del grup, que disposava d’un centenar de bombones de butà i material utilitzat per l’Estat Islàmic (EI) per preparar els seus explosius, com a acetilè i altres específics.



Segons els investigadors, la cèl·lula terrorista planejava una sèrie d’atemptats de més potència dels perpetrats a Barcelona i Cambrils, utilitzant furgonetes-bomba, encara que després de l’explosió van haver de canviar de plans.



La taula d’avaluació de l’amenaça terrorista ha decidit avui mantenir el nivell de l’alerta terrorista en el punt 4 d’una escala de l’1 al 5, el mateix que hi havia abans dels atemptats de dijous, encara que es reforçaran les mesures de seguretat en zones turístiques i en infraestructures.