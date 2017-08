Els Mossos asseguren que la cèl·lula preparava de forma 'imminent' un o diversos atemptats

20/08/2017

Els terroristes treballaven a la casa d’Alcanar fa almenys sis mesos

Els terroristes que van perpetrar els dos atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) en els que dijous passat van morir 14 persones preparaven de forma "imminent", per al mateix dia o següents, "un o diversos atemptats" a la capital catalana amb explosius, per fer "bastant més mal".



Així ho ha explicat avui el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en una roda de premsa amb mitjans internacionals, al costat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d’Interior, Joaquim Forn, en la qual ha detallat que la cèl·lula preparava els atemptats des de fa almenys sis mesos a la casa d’Alcanar (Tarragona) que va saltar pels aires dimecres a la nit, quan manipulaven els explosius per donar el cop.



A la pregunta de si la Sagrada Família podria ser un dels objectius de cèl·lula, el major no ha volgut concretar: "És una informació que no podem aportar en aquest moment; quan tinguem la suficient fiabilitat d’un o més llocs on es volia cometre l’atemptat, s’informarà l’autoritat judicial", ha dit.



Els Mossos treballen amb la hipòtesi que la gran explosió que es va produir a la casa d’Alcanar la nit del dia 16 va precipitar els atemptats de l’endemà a Barcelona i Cambrils, que els terroristes "no van poder fer de la forma prevista amb l’ús d’explosius, perquè s’havien inutilitzat" en la detonació d’Alcanar, ha assenyalat Drapaire.



El dia 16, una explosió va tirar a baix l’habitatge d’Alcanar, entre la runa del qual els Mossos van trobar més d’un centenar de botelles de butà i propà, així com material explosiu utilitzat habitualment pel terrorisme gihadista, a més del cadàver d’un presumpte terrorista i restes biològiques d’un o dos més.



L’habitatge era, pel que sembla, la base d’operacions de la cèl·lula terrorista des de fa uns sis mesos, quan l’havien ocupat, i Trapero ha assegurat que durant aquest temps la policia no va rebre "cap trucada estranya respecte a la casa o les persones que l’ocupaven".



De fet, els agents no tenien cap alerta sobre els inquilins de l’habitatge d’Alcanar ni sobre l’imam de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, que està desaparegut i sobre el qual sospita que va poder tenir un paper clau a la cèl·lula, cap dels integrants de la qual no tenia antecedents per terrorisme.



Sobre l’imam, l’habitatge del qual van escorcollar ahir els Mossos a la recerca de pistes, Trapero ha indicat que de moment no estan en condicions de confirmar que fos la persona que va radicalitzar els altres membres de la cèl·lula.



De fet, l’imam no té antecedents penals vinculats al terrorisme, encara que, segons ha recordat el major, sí que havia tingut relació amb un implicat en investigacions sobre els atemptats de Madrid de l’11-M.



Segons Trapero, els investigadors han pogut determinar la identitat dels dotze membres de la cèl·lula, encara que els falta per situar a tres d’ells, un dels quals se sospita que és el conductor de la furgoneta que va atemptar a Barcelona i els altres dos víctimes de l’explosió d’Alcanar.



En concret, segons Trapero, de tots els integrants de la cèl·lula, cinc van morir abatuts pels Mossos d’Esquadra en Cambrils,

entre dos i tres van morir en l’explosió d’Alcanar, quatre han estat detinguts, i un, Younes Aboyaaqoub, continua fugit.

A més de les bombones de butà, els Mossos van trobar a la casa d’Alcanar material habitual del Dáesh per fabricar explosius, com a acetilè i TATP, i continuen buscant més material, encara que és un procés molt laboriós que s’ha de dur a terme amb molta precaució per evitar que hi hagi més explosions.



Segons Trapero, la casa d’Alcanar era l’escenari en el qual la cèl·lula preparava els explosius per cometre "un o diversos atemptats" a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de fer "bastant més mal" del que van aconseguir provocar a la Rambla, amb tretze morts, i Cambrils, amb una de morta.



El major dels Mossos d’Esquadra també ha confirmat que els investigadors estan provant de confirmar, amb la col·laboració internacional, els viatges previs que van fer els integrants de la cèl·lula a països com el Marroc -del qual alguns són originaris- o Suïssa.



Trapero també ha indicat que, en els interrogatoris dels detinguts a comissaria, els Mossos d’Esquadra han pogut obtenir informació rellevant per prosseguir amb la investigació, abans que passin a disposició de l’Audiència Nacional, probablement dimarts vinent.



Els Mossos també estan obtenint per a les seues indagacions informació molt "positiva" de l’anàlisi de les tres furgonetes que va llogar la cèl·lula -la de l’atemptat a Barcelona i les que es van localitzar en Cambrils i Vic (Barcelona)-, així com de l’Audi 3 amb el qual van perpetrar l’atac de Cambrils i d’una motocicleta.