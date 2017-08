El possible conductor, Younes Abouyaaqoub, encara està fugit

CAMBRILS Actualitzada 21/08/2017 a les 08:20

De les tres persones afectades per la primera explosió a la casa d’Alcanar, la nit de dimecres a dijous, n’hi ha una d’identificada i dos sobre les quals hi ha dubtes. L’identificat és el que va quedar ferit i arrestat, Mohamed Houli Chemlal, de 20 anys, amb passaport espanyol i nascut a Melilla.



Els Mossos sospiten que l’explosió va provocar dos morts, un dels quals podria ser l’imam de Ripoll, de 42 anys, Abdelbaki Es Satty, tot i que no està confirmat. El possible segon mort i encarregat de manipular els explosius seria Youssef Aalla, germà d’un dels detinguts i un dels morts a Cambrils. No es descarta que hi hagi un tercer mort entre la runa.



La matinada de dijous a divendres, a Cambrils, van morir cinc membres del grup, que són Moussa Oukabir, de 17 anys i nascut a Ripoll, on vivia; els germans Mohamed i Omar Hychami, veïns d’Oukabir; Said Aallaa, de 19 anys, veí de Ribes de Freser, que conduïa l’Audi del seu germà Mohamed; i El Houssaine Abouyaaqoub, germà del fugitiu que busquen els Mossos.



Finalment, divendres al matí van ser arrestats Mohamed Aallaa, de 27 anys, i Salah el Karib, de 34 anys. El que se suposa que ha fugit és Younes Abouyaaqoub, de 22 anys, veí de Ripoll i que podria ser el conductor de la furgoneta de Barcelona.