Els Mossos investiguen si algú va ajudar Younes Abouyaaqoub a fugir de Barcelona

EFE Actualitzada 21/08/2017 a les 12:16

El conductor de la furgoneta es va escapar de la Rambla a peu pel mercat de La Boquería

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha explicat aquest dilluns que els Mossos d’Esquadra estan investigant si el suposat autor de l’atropellament massiu a la Rambla de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, va interceptar el vehicle amb què va fugir de Barcelona per la Diagonal amb l’ajuda d’alguna persona.



En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller ha afirmat que "tot apunta" que Abouyaaqoub, que es troba fugit, és el terrorista que va protagonitzar l’atac a la Rambla de Barcelona i que posteriorment va fugir de la capital catalana amb el Ford Focus que es va saltar un control a l’avinguda Diagonal.



Forn ha confirmat implícitament que Abouyaaqoub és el terrorista que va perpetrar l’atac de La Rambla, quan li han preguntat si podia ser un dels morts a la casa d’Alcanar (Tarragona): "No, és evident, perquè la persona que va ocasionar l’atropellament (el dijous 17) és evident que no podia haver mort en l’explosió d’Alcanar (dimecres a la nit 16), que va succeir abans de l’atropellament".



Sense voler més detalls, a l’espera de la roda de premsa que ha convocat a les 13.00 hores, Forn ha indicat que els Mossos sospiten que Abouyaaqoub va fugir de Barcelona aquella mateixa tarda amb el Ford Focus que es va saltar un control a l’Avinguda Diagonal de Barcelona i que va aparèixer abandonat a uns tres quilòmetres, en Sant Just Desvern (Barcelona), amb un cadàver apunyalat al seu interior.



En cas de confirmar-se aquesta tesi, el propietari d’aquest turisme, Pau Pérez, de 34 anys i veí de Vilafranca del Penedès (Barcelona), passaria a ser la víctima número 15 dels terroristes, sumant els 13 de la Rambla i la persona que va morir en l’atemptat de Cambrils (Tarragona).



Segons el conseller, els Mossos estan investigant si l’autor de la matança a Barcelona va ser capaç d’interceptar el Ford Focus "amb l’ajuda" d’alguna altra persona. "És una de les línies d’investigació", ha indicat Forn, que no obstant això ha avisat que de moment no hi ha dades concloents sobre això.



Sobre Abouyaaqoub, que es va escapar de la Rambla a peu pel mercat de La Boquería, pesa una ordre internacional de recerca i captura.



Forn també ha destacat que el terrorista detingut a Alcanar, on la cèl·lula preparava els explosius per cometre un atemptat amb furgonetes-bomba, ha proporcionat als interrogatoris policials informació rellevant que ha permès als Mossos d’Esquadra avançar en les seues línies d’investigació.