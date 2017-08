Els terroristes planejaven atemptar amb bombes el dia dels atacs a Barcelona i Cambrils

Actualitzada 21/08/2017 a les 09:51

L’explosió a Alcanar els va obligar a canviar de plans, segons els Mossos, i en el segon atemptat buscaven

apunyalar || Homenatges a les víctimes en una missa a la Sagrada Família i a les Rambles

Pintades amb el lema “No tenim por” i altars a les víctimes recorden la tragèdia a les Rambles

Marroc i Suïssa. Investiguen viatges dels terroristes a altres països. Els investigadors també estan intentant confirmar, amb la col· laboració internacional, els viat· ges previs que van fer membres de la cèl·lula que va atemptar a Barcelona i Cambrils a països com el Marroc, del qual alguns són originaris, o Suïssa. Almenys un va ser a Suïssa a finals de l’any passat, segons l’Oficina Federal de la Policia helvètica. Per la se· ua part, Finlàndia indaga si hi ha vincles entre l’atemptat en aquest país divendres passat i els de Catalunya.

Els dotze membres de la cèl·lula que dijous va matar quinze persones a Barcelona i Cambrils pretenien cometre de forma “imminent”, el mateix dia o els següents, un o diversos atemptats de gran abast amb explosius a la capital catalana, amb què buscaven causar “més mal” del que van aconseguir.Així ho va anunciar aquest diumenge el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que va destacar que els terroristes ja han estat identificats i que ara els investigadors se centren a provar de localitzar i detenir Younes Aboyaaqoub, que suposadament conduïa la furgoneta de l’atac a les Rambles.Malgrat que fins ara el desvinculaven dels atemptats, els Mossos miren ara de comprovar si Aboyaaqoub va fugir de Barcelona després de matar a punyalades el conductor del Ford Focus que es va saltar el control policial a l’avinguda Diagonal.Així mateix, treballen amb la hipòtesi que l’explosió a la casa d’Alcanar on els terroristes preparaven les bombes va precipitar els atemptats de l’endemà a Barcelona i Cambrils i els va obligar a canviar el pla inicial, que consistia en un o diversos atemptats en punts centrals de la capital catalana amb furgonetes bomba (havien llogat tres vehicles).En l’atac a Cambrils, els terroristes simulaven portar cinturons amb explosius i ganivets, per la qual cosa els Mossos investiguen si pretenien cometre un atemptat apunyalant diverses persones, inspirant-se en altres atacs en altres ciutats europees.Van arribar a la localitat en un Audi A3, amb el qual van envestir una agent dels Mossos en un punt de control policial i sis persones més, una de les quals va morir. El company de la policia atropellada va abatre quatre dels cinc terroristes de Cambrils, mentre que el cinquè va ser tirotejat per una altra patrulla. Sobre l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, sobre el qual pesa la sospita de tenir un paper clau a la cèl·lula, està desaparegut i s’investiga si va ser un dels morts a Alcanar.Trapero va indicar que, ara per ara, no estan en condicions de confirmar que radicalitzés els altres membres. No té antecedents penals vinculats al terrorisme, però sí que té relació amb un implicat en investigacions sobre l’11-M.D’altra banda, una missa solemne a la basílica de la Sagrada Família va recordar les víctimes dels atemptats. L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va fer una crida a la societat a actuar com a “artesans de la pau” i a estar units. “La unió ens fa forts i la divisió ens corroeix i ens destrueix”, va dir.Van assistir els reis; el president del Govern, Mariano Rajoy; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i el president i el primer ministre de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa i António Costa, entre d’altres. A les Rambles, pintades amb el lema “No tenim por” i altars en memòria dels morts reten homenatge a les víctimes i rebutgen el terrorisme.