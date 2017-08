Identificat el conductor de la furgoneta que va atemptar a la Rambla

EFE / Redacció Actualitzada 21/08/2017 a les 09:33

Es tracta de Younes Abouyaaqoub i està fugit

© El fugitiu Younes Abouyaaqoub. Mossos d'Esquadra

Els mossos d’esquadra han identificat el conductor de la furgoneta que dijous passat va cometre l’atemptat terrorista amb atropellament massiu a la Rambla de Barcelona.



Segons el conseller d’Interior, Joaquim Forn, es tracta de Younes Abouyaaqoub. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on també ha apuntat que sobre el sospitós hi ha una ordre de recerca i que treballen amb la hipòtesi que només hi hauria un conductor.