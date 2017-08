L'autor de l'atemptat de Barcelona mor abatut pels Mossos d'Esquadra

EFE Actualitzada 21/08/2017 a les 18:08

L'home mort s’ha dirigit cap a els agents cridant ‘Ala Akbar’ i exhibint un cinturó que semblava d’explosius

© Younes Abouyaaqoub GENERALITAT

El presumpte autor de l'atemptat de La Rambla de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, ha estat abatut per trets dels Mossos d'Esquadra a Subirats (Barcelona), han informat Efe fonts de la lluita antiterrorista. El terrorista, que estava fugit des de l'atropellament massiu de dijous passat, ha estat assolit pels trets d'una patrulla de la policia catalana mentre exhibia un cinturó d'explosius, que està sent analitzat per esbrinar si és simulat.



Els Mossos, que han confirmat que han abatut un sospitós però sense detallar la seva identitat, han informat que l'operació s'ha desenvolupat poc després de les 16:30 hores d'aquesta tarda en una carretera comarcal del terme municipal de Subirats, quan una patrulla de la policia catalana s'ha trobat amb aquest home, que segons alguns testimonis, els ha abordat al crit d'"Al·là és gran", mentre mostrava un cinturó d'explosius.



Un robot dels TEDAX, àrea dels Mossos d'Esquadra especialitzada en explosius, estan analitzant ara si el cinturó té artefactes reals o si, al contrari, són simulats, com els que portaven els terroristes que van ser abatuts després d'intentar un atemptat a Cambrils (Tarragona).



Els agents també proven de comprovar si el sospitós, que ha caigut mort de cap per avall a la calçada, porta amb si armes blanques. El Departament d'Interior de la Generalitat ha convocat una roda de premsa per als pròxims minuts per donar detalls sobre el succés.