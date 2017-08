L'enginyer Pau Pérez, víctima número quinze dels atemptats a Catalunya

AGENCIAS

| CAMBRILS Actualitzada 21/08/2017 a les 08:41

Musulmans de Lleida i Barcelona surten avui dilluns al carrer en repulsa dels atacs

© Minut de silenci a la plaça Paeria de Lleida pels atemptats a Barcelona i Cambrils. Lleonard Delshams

L’enginyer electrònic Pau Pérez Villán, de 34 anys, assassinat per arma blanca dijous i del qual van trobar el cadàver a l’interior del seu vehicle a Sant Just Desvern, davant de l’edifici Walden, seria la víctima número quinze dels atemptats de Barcelona i Cambrils.



Encara que la identitat de l’assassí continuava aquest diumenge sent una incògnita, la investigació policial assenyala com a probable responsable l’autor de l’atropellament massiu de la Rambla, que l’hauria apunyalat per robar-li el cotxe i així eludir controls dels Mossos. De totes maneres, la policia catalana encara no vinculava aquest diumenge oficialment Pérez amb els atemptats.



Així ho va afirmar en roda de premsa el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Va dir que la forense que va entrar al cotxe per analitzar el cos va observar que es trobava entre els seients davanters i posteriors i no tenia cap impacte de bala “quan els agents només van utilitzar aquest tipus d’arma”, per la qual cosa treballen amb la hipòtesi que hi havia una altra persona al vehicle.



“Si és un dels autors cal demostrar-ho, quan estiguem en condicions de fer-ho ho direm, però ara no podem acreditar que el vehicle vingués de l’atemptat de Barcelona”, va afirmar. D’altra banda, uns 400 membres de la comunitat islàmica de Cambrils es van manifestar ahir contra el terrorisme i en solidaritat amb les víctimes. Musulmans de diferents ciutats espanyoles van organitzar actes similars i avui dilluns estan previstos a Lleida i Barcelona.