Una dona morta i una altra ferida després d'un doble atropellament a Marsella

EFE Actualitzada 21/08/2017 a les 12:43

Una dona va resultar morta i una altra ferida en un doble atropellament en sengles parades d’autobús a Marsella (sud de França) perpetrat per un home que conduïa una furgoneta, i que ha estat detingut, va informar a Efe una portaveu de la Prefectura de Policia.



La portaveu va refusar pronunciar-se sobre la motivació d’autor de l’atropellament, al·legant que li correspon a la justícia determinar-ho.



El primer dels fets es va produir cap a les 8.30 locals (6.30 GMT) al costat d’una parada d’autobús al districte 13 i el segon mitja hora després al districte 11 amb la mateixa furgoneta Renault Master blanca, que segons l’emissora "France Info" havia estat robada.



Les forces de l’ordre franceses van obrir una operació policial d’envergadura en aquesta ciutat mediterrània que va conduir a la detenció del presumpte autor al port vell marsellès sobre les 10.00 locals (8.00 GMT), va indicar la prefectura.



Al lloc de l’arrest van acudir els artificiers, que van verificar que no hi havia explosius a l’interior del vehicle. Julien Ravier, alcalde del districte 11 de Marsella on es va produir l’incident mortal, va assenyalar en declaracions a la televisió BFMTV que la dona morta tenia uns quaranta anys.



Tant BFMTV com France Info van indicar que l’arrestat és un home de 35 anys, amb problemes psiquiàtrics i antecedents per fets de delinqüència comuna (tràfic de drogues, robatori i tinença d’armes), però sense vincles amb el terrorisme.



La policia va demanar a la població que evités la zona del port vell de Marsella mentre es desenvolupava l’operació.