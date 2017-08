Mossos d'esquadra: gràcies i moltes felicitats!

SR. DIRECTOR:



Després de dos dies en estat de xoc, encara commocionada per les imatges molt presents que vàrem viure a Cambrils durant quatre hores interminables, voldria expressar el nostre agraïment a tots els mossos d’esquadra de tot Catalunya. Gràcies per una actuació brillant, serena, respectuosa i extremament professional.



Gràcies especialment a la patrulla que va intentar parar i va fer front al cotxe, que va fer bolcar, gràcies a la mossa que tan valenta es va posar davant amb els seus companys i a la qual van ferir en aquest control del Nàutic.



Gràcies especials a l’heroi que va plorar desconsolat i al qual estarem agraïts tota la vida. Gràcies als seus dos companys, que, dins de la confusió i la gravetat del moment, el van acompanyar del braç carrer avall perquè sortís d’aquella barbàrie, amb un gest de companyerisme i solidaritat que em va fer plorar.



Gràcies a les dones, a les mosses que eren a primera línia de foc del passeig de Cambrils, i de les quals em sento molt orgullosa com a dona. Gràcies al mosso que a les nou del matí em va deixar sortir del cordó de seguretat, amb un somriure i un bon dia, que em va colpir i al qual vaig contestar amb un “Moltes gràcies i felicitats!” que em va sortir del cor.



Gràcies a tots els mossos que estant de vacances van deixar les famílies i varen trucar amb allò d’“On vaig?”. Incondicionalment, sense preguntes, i que encara ara estan donant totes les seues hores disponibles sense descansar. Gràcies a tots els cossos de seguretat, civils i militars, serveis d’emergències i sanitat, que ens han donat mostres de solidaritat infinites.



Gràcies als anònims de Cambrils, que reten homenatge a la senyora de Saragossa amb flors i espelmes al passeig, com a mostra de dolor i dol infinit. Gràcies a tots els familiars dels mossos i cossos de seguretat i als pares d’aquests nois tan professionals, que han patit també en primera persona arreu de Catalunya tota aquesta barbaritat. Voldria felicitar-los especialment per l’educació i valors que han inculcat en els seus fills i que tanta falta ens fan en aquest món.