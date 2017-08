Els Mossos abaten a Subirats l'autor material de la massacre de Barcelona

Tots els membres de la cèl·lula terrorista estan ja detinguts o han mort

Una dona va alertar la Policia de la presència d’un jove d’origen marroquí sospitós a Subirats

Un dels cadàvers d’Alcanar és de l’imam de Ripoll



Les proves de l’ADN practicades a les restes mortals del xalet d’Alcanar, on els terroristes van estar preparant el cop durant mesos, han permès confirmar que en l’explosió va morir l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty. La principal hipòtesi és que l’imam va exercir un paper clau en la radicalització dels altres onze membres de la cèl·lula, integrada per joves de Ripoll.



En principi, en l’explosió de l’habitatge van morir dos persones, “sense tancar encara del tot alguna altra possibilitat”, ja que la inspecció ocular no ha culminat i encara és possible que apareguin noves restes mortals, segons la Policia. aquest dilluns, un camió es va emportar les 120 bombones de butà trobades al xalet d’Alcanar utilitzat pels terroristes de Barcelona i Cambrils com a base operativa. aquest dilluns es va saber que Abdelbaki Es Satty va pretendre ser imam a Bèlgica, però va desaparèixer quan li van demanar antecedents. Va sortir de la presó el 2012 després de complir condemna a Castelló per drogues.

Agents dels Mossos d’Esquadra van abatre aquest dilluns en una vinya de Subirats Younes Abouyaaqoub, considerat autor material de l’atemptat mitjançant l’atropellament amb una furgoneta a les Rambles de Barcelona, que va costar la vida a tretze persones i una catorzena a ganivetades quan va robar el cotxe a un jove per fugir del setge policial.D’aquesta forma, els Mossos d’Esquadra van donar per desarticulada la cèl·lula terrorista –integrada per quatre detinguts, sis d’abatuts i els dos morts en l’explosió d’Alcanar–, encara que no van descartar que les investigacions internacionals permetin descobrir altres col·laboradors de la xarxa. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va comparèixer en una roda de premsa, en la qual el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va donar detalls de l’operació en la qual va ser abatut el presumpte terrorista, que estava fugit des de dijous passat.Aquell dia, després de deixar la furgoneta i escapar de les Rambles a través del mercat de la Boqueria, el jove, de 22 anys i veí de Ripoll, es va dirigir a peu cap a la zona universitària de Barcelona, on va apunyalar mortalment un jove de Vilafranca del Penedès per robar-li el seu Ford Focus, que va deixar abandonat finalment a Sant Just Desvern després de saltar-se un control policial a l’avinguda Diagonal en el qual va ferir dos agents.Els Mossos d’Esquadra estan investigant ara com el terrorista va aconseguir arribar fins a Subirats, on va ser sorprès per una patrulla rural de la policia catalana amagat en una vinya. Paral·lelament, una veïna amb “amplis coneixements en fisonomia” va trucar al telèfon de col·laboració ciutadana per alertar que havia vist un jove d’aspecte magrebí que s’havia atansat a un grup de cases aïllades que hi ha a la zona.Els agents van donar l’alto al suposat terrorista, que mentre cridava “Allahu akbar - Al·là és gran” es va obrir la camisa mostrant un cinturó que semblava portar càrregues explosives, per la qual cosa els mossos li van disparar fins matar-lo. Posteriorment, els artificiers dels TEDAX dels Mossos d’Esquadra van comprovar que el cinturó no portava explosius reals, com va succeir amb els cinc membres de la cèl·lula que van ser abatuts en l’atemptat de Cambrils.Trapero va manifestar que malgrat que els dotze integrants de la cèl·lula terrorista són detinguts o morts, no es descarta que pròximament hi hagi més persones detingudes, però ja no serien els integrants directes de la cèl·lula.Els quatre membres de la cèl ·lula terrorista detinguts, tres dels quals van ser arrestats a Ripoll i un altre després de resultar ferit en l’explosió d’Alcanar, van ser traslladats aquest dilluns a Madrid per comparèixer davant del titular del jutjat d’instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, Fernando Andreu, que porta el cas. D’altra banda, una persona va ser detinguda al Marroc, suposadament vinculada a membres d’aquesta cèl·lula terrorista.L’abatut a Subirats aquest dilluns a la tarda és Younes Abouyaaqoub, autor de l’atemptat de Barcelona que va deixar 14 víctimes, 13 a les Rambles i una a l’avinguda Diagonal, segons els Mossos.El terrorista de 22 anys era marroquí i vivia a Ripoll, com bona part de la cèl·lula que va atemptar a Barcelona i Cambrils.Amb la seua mort, més els cinc abatuts pels Mossos d’Esquadra a Cambrils, els dos morts a l’explosió d’Alcanar i els quatre presumptes terroristes que han estat detinguts, es dóna per desarticulada la cèl·lula terrorista encara que no es descarten més detencions.