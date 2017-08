Els terroristes de Catalunya van fer un ràpid viatge d'anada i tornada a París

Els detinguts ja estan a l’Audiència Nacional

Terroristes implicats en els atemptats de Catalunya van fer un viatge "extremadament ràpid" a París les motivacions del qual s’estan investigant, va assenyalar aquest dimarts el ministre francès d’Interior, Gérard Collomb, que va repetir que els serveis secrets francesos no tenien controlats els membres de la cèl·lula.Collomb, en una entrevista ràdio-televisada per "BFMTV" i "RMC", va reconèixer que la investigació encara no ha determinat la raó d’aquest viatge, que va tenir lloc menys d’una setmana abans que es produïssin els atacs a Barcelona i Cambrils. "Va ser un viatge d’anada i tornada extremadament ràpid", va subratllar després d’haver indicat que havien acudit a la capital francesa "a treballar".Va confirmar a més que un radar va detectar, per un excés de velocitat, un Audi dels terroristes,D’altra banda i d’acord amb el diari "Le Parisien", el vehicle detectat pel radar va ser el cotxe utilitzat pels cinc gihadistes en l’atemptat de Cambrils, on va morir una persona. El diari, que va precisar que aquesta detecció es va produir el 12 d’agost al departament d’Essone, al sud de París i que hi havia quatre persones al vehicle, va citar a una font policial francesa segons la qual es va tractar d’"un simple pas per França".Collomb va explicar que les forces de seguretat franceses van saber "que havien vingut a la regió parisenca" i l’hi van transmetre "a les autoritats" espanyoles. De fet, va posar èmfasi que des que es van produir els atacs "els serveis secrets francesos han seguit aquest assumpte en cooperació estreta amb els serveis espanyols" i que ahir mateix va parlar per telèfon amb el ministre espanyol d’Interior, Juan Ignacio Zoido.Els quatre detinguts en relació amb els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) ja són a la seu de l’Audiència Nacional per prestar declaració davant del jutge Fernando Andreu, que decidirà si mantenir-los a presó provisional. Els arrestats han arribat a les vuit del matí a l’Audiència Nacional en furgons de la Guàrdia Civil des de la Comandància de Tres Cantos, on han passat la nit procedents de Catalunya.Els presumptes membres de la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats que van acabar amb la vida de 15 persones declararan davant del jutge Andreu i la fiscal del cas, Ana Noé.El primer dels detinguts, poc després de l’atemptat de Barcelona de dijous, va ser Driss Oukabir, al nom del qual es va llogar una furgoneta utilitzada pels terroristes. Davant de la Policia, aquest arrestat va afirmar que el seu germà Moussa, de 17 anys, li havia robat la documentació i hores després, passada l’una del matí de divendres, Moussa va morir juntament amb uns altres quatre terroristes en l’atemptat de Cambrils.El segon detingut, dijous a la nit, va ser Mohamed Houli Chemlal, de 21 anys i natural de Melilla. Va resultar ferit greu després de l’explosió el dia 16 al xalet d’Alcanar (Tarragona) on la cèl·lula gihadista planejava els atemptats des de feia mesos.El jove va ser traslladat ahir al matí en ambulància a urgències de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i, des d’allà, va emprendre el trajecte a Barcelona i a Tres Cantos.Divendres es va arrestar els altres dos: Mohamed Aallaa, de 27 anys, detingut a Ripoll i germà de Sadi Aallaa, abatut a Cambrils, i Salah El Karib, de 34 anys, que regenta un locutori i a qui la Policia relaciona amb Driss Oukabir.Aquestes quatre persones són membres de la cèl·lula que va perpetrar els atemptats, formada per almenys dotze terroristes, dels que cinc van ser abatuts en Cambrils (Tarragona), almenys dos van morir en l’explosió de dimecres a l’habitatge d’Alcanar i l’últim, Younes Abouyaaqoub, va ser abatut ahir pels Mossos després de portar fugit des de dijous, quan va fugir després d’haver conduït la furgoneta que va protagonitzar l’atropellament massiu a Barcelona.