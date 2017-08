Aquesta lleidatana forma part de l’equip de professionals que van atendre i van acompanyar familiars de les víctimes de l’atemptat a l’arribar a l’aeroport del Prat

Carme Alimbau és psicòloga professional de Creu Roja Lleida i forma part voluntàriament de l’Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE), un grup multidisciplinari format per psicòlegs, metges, infermers i treballadors socials que intervé quan hi ha una emergència o fet traumàtic.

Quin és l’objectiu de l’ERIE?

Proporcionar una atenció integral a les víctimes i als familiars. La primera acollida en cas de tragèdia és fonamental, el suport i la gestió de la informació en moments de confusió pot evitar situacions d’estrès posttraumàtic.

Què va fer vostè dissabte?

Vaig treballar de 08.00 a 20.00 al costat de José Ramón Ropero i Anabel Siscart (també de Creu Roja Lleida) proporcionant atenció als familiars de tres víctimes de l’atemptat.

Què feien amb ells?

Els vam acompanyar, els vam ajudar a agilitzar els tràmits i vam comprovar la seua situació emocional abans de derivar-los a l’hospital o l’institut anatòmic forense, on hi ha un altre equip de psicòlegs.

S’està preparat com a professional per afrontar una tragèdia?

Ningú està preparat per a això, però sí que podem donar un suport emocional molt important. El nostre treball no és eliminar el dolor, sinó pal·liar-ne els efectes.

Què els deien?

Depèn. Hi ha persones que necessiten parlar i d’altres que no. Algunes arriben amb una crisi, en xoc, amb estrès agut i amb simptomatologia que encara espanta més, com ara la hiperventilació. La nostra missió és dir-los que tot això és normal i tranquil·litzar-les.

Minimitzar els símptomes.

Exacte, que allò pel que estan passant no es converteixi en una situació més traumàtica del que ja és. Oferir-los immediatesa, proximitat, perquè puguin iniciar el seu procés de dol.

Què va pensar al ficar-se al llit?

Em va quedar la sensació d’haver fet una bona feina en equip. Aquestes persones no recordaran el nom de qui els va atendre, però sí la sensació d’haver estat acompanyades en tot moment.