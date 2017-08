Un terrorista confessa al jutge que planejaven un gran atemptat contra monuments de Barcelona

Un altre detingut diu que va llogar dos furgonetes però per a una mudança

Mohammed Houli Chemlal, el terrorista que va resultar ferit en l’explosió del xalet d’Alcanar (Tarragona), ha ratificat aquest dimarts davant del jutge de l’Audiència Nacional que la cèl·lula preparava un atemptat major amb explosius en "monuments" de Barcelona. Segons han informat fonts jurídiques, el detingut s’ha ratificat davant del jutge en la declaració que va prestar davant dels Mossos d’Esquadra, a qui va proporcionar informació clau per a la investigació dels atemptats, i no ha implicat en la cèl·lula més membres que els dotze que ja estudia la policia.



Chemlal, que ha declarat durant una hora i quart, és el primer dels quatre terroristes detinguts pels atemptats que ha comparegut avui davant del jutge de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, després de la qual cosa la Fiscalia ha demanat el seu ingrés a presó incomunicada i sense fiança.



En el seu interrogatori, el detingut ha explicat al jutge que la cèl·lula, que la policia ja dóna per desarticulada, estava intentat fabricar explosius a la casa d’Alcanar que la matinada de dijous passat va quedar enderrocada per una explosió, a fi d’atemptar en monuments de la capital catalana.



El terrorista imputat, a qui s’ha preguntat especialment per les seues activitats i les de la resta de la cèl·lula en els mesos previs a l’atemptat, ha assenyalat a més que, personalment, la seua intenció era dur a terme els atemptats de nit, de manera que causessin els menors danys personals possibles, han afegit les mateixes fonts.



A part dels dotze membres de la cèl·lula detinguts o abatuts després dels atemptats, inclòs ell mateix, Chemlal no ha involucrat davant del jutge més persones que poguessin integrar al grup terrorista ni col·laborar amb ell.



El testimoni de Chemlal, que va declarar davant dels Mossos d’Esquadra després d’un breu ingrés hospitalari per les ferides que li va causar l’explosió d’Alcanar, va ser clau perquè la policia pogués reconstruir els moviments dels terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils i identificar els membres del grup.



D’altra banda, Driss Oukabir, primer detingut pels Mossos d’Esquadra per l’atemptat de Barcelona, ha reconegut que va llogar dos furgonetes que van ser utilitzades pels terroristes però pensant que eren per fer una mudança i s’ha desvinculat de la cèl·lula gihadista, assegurant que no sabia res sobre ella.