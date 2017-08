El Govern lamenta que "sàpiga malament' l'actuació 'brillant" dels Mossos

Turull desmenteix les queixes de Guàrdia Civil i Policia per ser exclosos de la investigació

El portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, ha negat aquest dimecres que s’hagi marginat la Guàrdia Civil i la Policia en la investigació dels atemptats i ha assegurat que es va compartir informació "des del minut zero" però sembla, ha subratllat, que "sap dolent" la "brillant" actuació dels Mossos.



En una entrevista amb RNE, Turull ha desmentit les queixes de Guàrdia Civil i Policia que ahir protestaven per ser exclosos de la investigació i ha explicat que l’explosió del xalet d’Alcanar (Tarragona) "es va compartir" una vegada que es va vincular amb els atacs i així es va exposar als comitès de crisi i ningú va posar objeccions. "Jo estava en aquestes reunions, és la meua paraula contra la seua", ha dit.



Turull ha insistit que els Mossos van liderar les actuacions amb la col·laboració de la resta de les Forces de Seguretat de l’Estat i no hi va haver cap instrucció ni consigna política. "L’únic acord polític que hi va haver, compartit pel Govern de Catalunya i el central, és que tot això el lideraven els que saben, que és la policia, i els altres ajudaríem en el que demanin", ha indicat.



El també conseller de Presidència del Govern ha insistit en posar de relleu l’actuació dels Mossos, ha dit no entendre aquest intent de "treure punta on no hi ha" i ha reiterat que la seua feina va ser "excel·lent". Preguntat per una informació publicada per "The Wall Street Journal" en la qual afirmava que l’actuació davant dels atemptats evidenciava que Catalunya estava preparada per governar, Turull ha dit compartir aquesta opinió, "no és cap secret". No obstant això, ha volgut deixar clar que "barrejar" una cosa amb una altra és "molt miserable". Per això, el portaveu ha dit que des del Govern no s’entra en "politiqueig" i sí "en la professionalitat, en compartir informació i en col·laborar".



Turull també ha assegurat que la convivència en localitats com en Ripoll "no està en risc", ha destacat l’exemplaritat d’aquest municipi, igual com Cambrils, i ha valorat el rebuig de la violència lloc|parada de manifest pels ciutadans en els últims dies.



Sobre la manifestació de dissabte contra el terrorisme, ha dit que el Govern estarà per complet però "els polítics hi seran en segona o a tercera fila", perquè el protagonisme és per als professionals que "s’han partit la cara aquests dies" des d’emergències, Mossos, funcionaris que estaven de vacances i es van incorporar, voluntaris que es van oferir de traductors i un llarg etcètera. "No és el moment de fotos sinó d’exhibir que la gent que està per la pau i la llibertat és infinitament molt més", ha dit.