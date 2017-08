La cèl·lula esperava a assecar els explosius per atemptar a la Sagrada Família i altres esglésies

© Estat en què va queda el xalet d'Alcanar després de la explosió. EFE

La cèl·lula gihadista a què s’atribueixen els atemptats de Catalunya estava esperant que s’assequessin els explosius que tenien preparats per atemptar contra monuments i esglésies, entre elles la Sagrada Família, segons va declarar als Mossos Mohammed Houli Chemlal, el ferit en l’explosió d’Alcanar. Segons fonts jurídiques, en la segona declaració que va prestar aquest detingut davant dels Mossos d’Esquadra, que ahir va ratificar davant del jutge de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abans d’ingressar a la presó, va afirmar que els membres de la cèl·lula li van dir que els explosius encara no estaven llestos perquè s’havien d’eixugar.



Una vegada secs, els anaven a traslladar a furgonetes per fer-los després explotar a diverses esglésies i van parlar de la Sagrada Família com un més d’aquests temples, ja que era el monument més conegut de la capital catalana. El detingut va afirmar els agents en la seua declaració, que ahir li va ser llegida davant del jutge i ell va ratificar en la seua integritat, que els gihadistes li van dir que segons l’Islam destruir monuments estava bé i el van convèncer que, com era el més ignorant de tots en matèria religiosa, no sabia que atemptar era una cosa bona.



Aquest testimoni i altres indicis van servir als Mossos per estudiar la tesi que la cèl·lula anava a cometre atemptats de més envergadura de forma imminent.



Segons descriuen els experts, l’explosiu que fabricaven a Alcanar, triperòxid de triacetona (TATP), es pot deixar assecar durant unes hores per convertir-lo en pols i fer-ho més potent, però també més inestable. Una vegada sec, s’ha d’utilitzar dins de les següents setmanes, ja que va perdent força explosiva.



El TATP, conegut com la mare de Satanàs i molt utilitzat pel Dáesh, es pot fabricar amb materials relativament accessibles, com a àcid sulfúric, peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) i acetona.



En el cas dels gihadistes de Ripoll, van comprar entre els dies 1 i 2 d’aquest mes 500 litres d’acetona, el que fa sospitar que manipulaven aquest explosiu i, segons apunten els experts en la lluita antiterrorista, la calor va poder ser el factor clau perquè els esclatés dimecres passat al xalet d’Alcanar (Tarragona) on el manipulaven. I és que aquest explosiu, que és gairebé tan poderós com la dinamita, és extremadament sensible a impactes, fricció i canvis de temperatura, especialment si és emmagatzemat com a producte sec.



El mateix dimecres a dos quarts de nou de la tarda, tres hores abans de l’explosió de la casa, van adquirir 15 fundes de coixí i brides per a, segons els investigadors, posar les bombes.



El TATP va ser utilitzat per primera vegada pels terroristes de Hamàs el 1997. Àmpliament utilitzat per grups islamistes, encara que Al Qaida no aconseguís dominar inicialment la seua tècnica, va ser utilitzat en els atemptats de Casablanca de 2003 i en el 7-J de Londres.



Els terroristes del Dáesh l’han utilitzat en diverses ocasions, com en els atemptats de París i Brussel·les, fins el punt que dominen la tècnica per fabricar-lo i difonen a internet aquestes instruccions. Pot presentar dos aspectes: sec i polsós, el que ho fa extremadament inestable. O gelificat amb aigua o acetona, que ho fa més estable.