Monuments i esglésies, l'objectiu dels terroristes, que culpen l'imam de Ripoll

Presó sense fiança per a dos detinguts, prorrogada la detenció d’un altre i el quart, lliure

La cèl·lula terrorista que va atemptar dijous passat a Barcelona i Cambrils, i que va acabar amb la vida de 15 persones, pretenia perpetrar un atac molt més gran amb explosius i dirigit contra “monuments i esglésies” de la capital catalana, segons les declaracions davant del jutge dels quatre presumptes terroristes detinguts amb vida pels Mossos.

Mohamed Houli, Driss Oukabir, Mohamed Aallaa i Salah El Karib, els quatre presumptes membres supervivents de la cèl·lula jihadista, van responsabilitzar aquest dimarts l’imam Abdelbaki Es Satty dels atacs perpetrats a Barcelona i Cambrils i van precisar durant l’interrogatori davant del jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu que el religiós, mort en l’explosió a la casa d’Alcanar, els va dir que es volia immolar amb explosius, segons van informar fonts jurídiques.

El primer a declarar, Mohamed Houli –que va resultar ferit en l’explosió de la casa d’Alcanar–, va reconèixer que la cèl·lula planejava un atac molt més gran del que van portar a terme i que va acabar amb la vida de quinze persones i va deixar més d’un centenar de ferits.



Només un dels presumptes jihadistes reconeix formar part de la cèl·lula, el ferit al xalet d’Alcanar

En la seua compareixença davant del magistrat, Houli va ratificar el que havia declarat davant dels Mossos fins a sis ocasions, és a dir, que el pla de la cèl·lula era atemptar contra objectius més grans, com monuments de Barcelona, si bé no en va especificar cap en concret i va dir que preveia actuar de nit per evitar un nombre de víctimes mortals més gran.



Per contra, va dir que desconeixia el pla B dels assaltants d’atropellar els vianants a les Rambles, així com el del passeig Marítim de Cambrils. A part dels dotze membres de la cèl·lula detinguts o abatuts després dels atemptats, Houli no va involucrar més persones que poguessin integrar el grup ni col·laborar-hi.

Driss Oukabir, germà d’un dels cinc terroristes abatuts a Cambrils divendres, va canviar la primera declaració i va reconèixer que va ser ell qui va llogar les furgonetes utilitzades en la massacre, si bé va dir que creia que eren per fer una mudança.

Per la seua banda, Mohamed Aallaa va explicar que l’Audi A3 en el qual viatjaven els cinc terroristes abatuts a Cambrils estava inscrit al seu nom, però que en realitat era del seu germà, un dels cinc morts en l’atac que va tenir lloc a la localitat tarragonina.

Finalment, Salah El Karib va dir que regenta un locutori a Ripoll, però es va desvincular de la cèl·lula integrada per dotze membres, vuit dels quals estan morts, si bé va reconèixer que va intermediar en la compra de bitllets al Marroc per a Driss Oukabir i per a l’imam mort, a canvi d’una comissió.

El jutge va enviar a la presó sense fiança Mohamed Houli i Driss Oukabir, mentre que va ordenar la detenció durant 72 hores més per a Salah El Karib. Finalment, va ordenar posar en llibertat provisional Mohamed Aallaa.

Després de la inspecció policial a la casa d’Alcanar, per al jutge Andreu hi ha “indicis racionals i suficients que a l’esmentat habitatge s’estava intentant fabricar peròxid d’acetona, també conegut com TATP, utilitzat habitualment per l’Estat Islàmic en les seues accions, com per exemple els atemptats de París i Brussel·les”.

Pel que fa a la reivindicació de l’atemptat, el jutge Andreu assenyala que el DAESH va distribuir un missatge en el qual es va atribuir l’autoria de l’atemptat mitjançant un missatge al seu mitjà propagandístic, Amaaq.



Investigació

Carta “als croats, els odiosos, els pecadors”. L’imam Abdelbaki Es Satty, que presumptament hauria captat la cèl·lula terrorista que va dur a terme els atemptats de Barcelona i Cambrils, va portar a la casa d’Alcanar que va explotar un dia abans dels atemptats un text manuscrit que constituiria una Breu carta dels soldats de l’Estat Islàmic a la terra d’Al-Andalus per als croats, els odiosos, els pecadors, els injustos, els corruptors. L’esmentat text ma· nuscrit va aparèixer entre les restes de la deflagració, dins d’un llibre de color verd a la primera pàgina del qual cons· ta escrit el nom d’Es Satty. Després de la inspecció po· licial a la casa d’Alcanar, per al jutge Andreu hi ha “indi· cis racionals i suficients que a l’esmentat habitatge s’esta· va intentant fabricar peròxid d’acetona, també conegut com TATP, utilitzat habitualment per l’Estat Islàmic en les seu· es accions, com per exem· ple els atemptats de París i Brussel·les”. Pel que fa a la reivindicació de l’atemptat, el jutge Andreu assenyala que el DAESH va distribuir un missatge en el qual es va atribuir l’autoria de l’atemptat mitjançant un missatge al seu mitjà propa· gandístic, Amaaq.



Investiguen si l’autor de l’atropellament va tenir suport logístic



Els Mossos d’Esquadra tracten de reconstruir els últims dies de Younes Abouyaaqoub, l’autor material dels atemptats, des que va fugir després de l’atropellament mas· siu de les Rambles fins que va ser abatut dilluns a Subirats, a uns quaranta quilòmetres de Barcelona, trajecte que els investiga· dors creuen que va fer a peu, sobrevivint com po· dia. Tanmateix, el fet que en els dies posteriors a l’atropellament Abouya· aqoub es canviés de roba i aconseguís el cinturó fals d’explosius impedeix als investigadors descartar la possibilitat que el terro· rista comptés amb algun tipus de suport. aquest dimarts, els Mossos d’Esquadra van efectuar sengles escorcolls al locutori de Ripoll pro· pietat d’un dels presump· tes jihadistes detinguts i en un pis a Vilafranca del Penedès.