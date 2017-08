Pla contra el jihadisme a la presó de Lleida, amb un 40 per cent de presos musulmans

Apliquen un protocol específic per a la detecció i control d’interns si se sospita que estan en un procés de radicalització || Funcionaris realitzen informes diàriament dels reclusos i el seu entorn

Cossos policials i experts consideren que mesquites, locutoris, internet, xarxes socials i presons són els principals llocs on es poden produir processos de radicalització jihadista. En el cas del Centre Penitenciari Ponent, es controlen els prop de 250 interns (ahir l’ocupació era de 669 persones) que són musulmans. Representen el 40% de la població reclusa, segons el sindicat CSIF, majoritari a les presons. El perfil és el d’un home jove, d’entre 20 i 40 anys, condemnat per drogues o robatoris.

Els funcionaris compten amb un protocol específic per a la detecció i control d’interns dels quals se sospita que estan en procés de radicalització i la seua aplicació és constant. “Quan es detecten una sèrie d’indicadors establerts, es posa en marxa un procés de control exhaustiu dels moviments de l’intern i del seu entorn social i familiar i es posa en coneixement dels organismes adequats”, expliquen des del CSIF. Així mateix, afegeixen que “es treballa de forma silenciosa. Diàriament es realitzen informes sobre els interns, que després de les oportunes valoracions de l’Àrea d’Informació i Seguretat es poden posar en coneixement dels Mossos. D’aquesta forma, es controla, per exemple, quins llibres llegeixen, quins són els interns que tenen més ascendència respecte a d’altres i el seu nivell de religiositat. A la presó de Lleida és habitual la celebració d’actes religiosos, com poden ser misses catòliques i evangelistes i resos comunitaris dels musulmans, i compten amb presència de capellà, pastor i imam, respectivament. Són actes que també es controlen.



El CSIF destaca la importància d’aquests controls i d’aquest tipus de prevenció i recorden que “s’han evitat delictes i s’han practicat noves actuacions policials amb informacions sorgides des dels centres penitenciaris”.