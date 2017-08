Policia i Guàrdia Civil es veuen “exclosos” de la investigació

Denuncien l’“aïllament” patit després dels atemptats || Diuen que no es va informar els Mossos dels antecedents de l’imam de Ripoll

L’Associació Unificada dels Guàrdies Civils (AUGC) i el Sindicat Unificat de Policia (SUP) van denunciar aquest dimarts l’“exclusió dolosa” i l’“aïllament” patit per tots dos cossos durant la investigació i la gestió de l’atemptat a Barcelona, després de mostrar el seu suport a la tasca dels Mossos d’Esquadra.

En un comunicat, van manifestar que “la debilitat de les institucions i dels responsables polítics” a Espanya ha provocat que l’“experiència” i l’“estructura” a nivell estatal dels dos cossos en l’àmbit de la lluita antiterrorista “hagi estat marginada de forma dolosa en la investigació”.

Segons l’opinió dels sindicats policials, aquesta debilitat ha permès als polítics catalans “transmetre una imatge a l’exterior de les nostres fronteres d’un Estat català autosuficient, instrumentalitzant per a això sense cap tipus d’objecció la seguretat pública, assumint per tant els errors i les conseqüències que d’aquesta praxi poguessin derivar-se”.

Com a exemple d’aïllament, els sindicats assenyalen l’impediment d’accés als Tedax de la Guàrdia Civil a la casa d’Alcanar després de l’explosió i el desconeixement per part de les autoritats catalanes del fet que l’imam de Ripoll fos deixeble d’un dels principals detinguts en l’operació de la Policia Nacional contra el terrorisme jihadista Chacal I el 2007. Una situació que per als sindicats demostra “la flagrant vulneració dels acords de cooperació” entre les diferents forces i cossos policials.

De tota manera, SUP i AUGC van reiterar el seu suport al treball portat a terme pels Mossos d’Esquadra, que “han arriscat les seues vides per protegir les dels ciutadans”. Així mateix, van reiterar que es fa més “necessària” una acció conjunta.

En aquest sentit, el diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, es va preguntar, a través de les xarxes socials, si la Policia Nacional i la Guàrdia Civil coneixien els antecedents de l’imam de Ripoll i no van advertir els Mossos d’Esquadra.



Els detalls

Lleida. Autocars per a la marxa de dissabte. La coordinadora d’ON GD de Lleida està organitzant autocars per anar des de Lleida a la manifestació de dissabte a Barcelona i plantegen la possibilitat de parar a altres ciutats com Mollerussa, Tàrrega o Cervera per recollir més gent.

La coordinadora d’ON GD de Lleida està organitzant autocars per anar des de Lleida a la manifestació de dissabte a Barcelona i plantegen la possibilitat de parar a altres ciutats com Mollerussa, Tàrrega o Cervera per recollir més gent. Dante Pérez. Crítiques a l’alcalde d’Alcanar. L’alcalde de Gimenells i Pla de la Font, Dante Pérez, va criticar aquest dimarts a les xarxes socials el primer edil d’Alcanar, Alfons Montserrat, per no conèixer o alertar de “les sospitoses activitats” d’“uns individus amb barba que anaven i venien descarregant bombones de butà”.

L’alcalde de Gimenells i Pla de la Font, Dante Pérez, va criticar aquest dimarts a les xarxes socials el primer edil d’Alcanar, Alfons Montserrat, per no conèixer o alertar de “les sospitoses activitats” d’“uns individus amb barba que anaven i venien descarregant bombones de butà”. Víctimes. Set ferits segueixen en estat crític. Un total de 46 persones ferides en els atemptats seguien aquest dimarts hospitalitzades. De l’atac a Barcelona, set víctimes estan en estat crític, onze amb pronòstic greu i 23 menys greu, mentre que, de les persones hospitalitzades arran de l’atemptat a Cambrils, dos estan greus i tres de menys greus.

Un total de 46 persones ferides en els atemptats seguien aquest dimarts hospitalitzades. De l’atac a Barcelona, set víctimes estan en estat crític, onze amb pronòstic greu i 23 menys greu, mentre que, de les persones hospitalitzades arran de l’atemptat a Cambrils, dos estan greus i tres de menys greus. Política. La CUP participarà a la manifestació. La CUP va assegurar aquest dimarts que participarà a les manifestacions de dissabte a Barcelona i a Ripoll i que seran “al costat de la gent”, després de les polèmiques declaracions de la diputada Mireia Boya afirmant que no hi anirien si hi acudien el rei o Mariano Rajoy, que consideren “culpables indirectes”.



Medalla d’honor a Mossos, serveis d’emergències i policies locals



El Parlament va decidir aquest dimarts concedir la medalla d’honor d’aquest any al cos dels Mossos d’Esquadra, als serveis d’emergències, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Local de Cambrils en reconeixement al seu “esforç” i “valentia” davant dels atemptats a Catalunya. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va comparèixer aquest dimarts per informar dels acords de la Mesa de la Cambra catalana, que també va aprovar celebrar divendres un ple extraordinari “simbòlic” en el qual es llegirà un manifest i es guardarà un minut de silenci.



El Parlament farà entrega de la medalla d’honor a aquests col·lectius el pròxim dia 10 de setembre. Encara que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no han estat incloses entre els col·lectius que rebran la màxima distinció del Parlament de Catalunya, en l’acord de la concessió de la medalla la Mesa “fa extensiu l’agraïment i el reconeixement a la resta dels cossos de seguretat i a tots els voluntaris que han participat amb generositat i esperit cívic en la resposta als atemptats”. Tanmateix, Ciutadans, el PSC i el Partit Popular van demanar que el Parlament condecori la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar que presentaran una iniciativa al Congrés dels Diputats perquè es concedeixi una medalla a aquests cossos policials.