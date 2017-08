Troben un cinturó d'explosius entre les restes del xalet d'Alcanar

EFE Actualitzada 23/08/2017 a les 11:22

Les tasques de desenrunament a la zona s’estan fent de forma molt meticulosa, de manera que els treballs podrien durar setmanes

© Mossos d'Esquadra a la casa d'Alcanar. EFE

Els Mossos d’Esquadra han trobat un cinturó d’explosius en les tasques de desenrunament que s’estan duent a terme al xalet d’Alcanar Platja on la cèl·lula gihadista que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils tenia la seua base.

La policia catalana ha confirmat aquesta troballa a Efe, encara que ha subratllat que en aquests moments s’està analitzant si el cinturó és fals, com els utilitzats pels terroristes abatuts a Cambrils (Tarragona) o per l’autor material de l’atropellament a Barcelona, Younes Abouyaaqoub. Les tasques de desenrunament a la zona s’estan fent de forma molt meticulosa, de manera que els treballs podrien durar setmanes.



A més del cinturó d’explosius, entre la runa, tal com figura en la interlocutòria del magistrat de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, es va trobar un llibre verd amb el nom de l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, en el qual es va trobar una nota manuscrita en àrab dirigida als soldats d’Estat Islàmic, així com la seua cartera i diversos bitllets de Vueling amb destinació a Brussel·les amb el seu nom.



Entre el material explosiu trobat figuren 120 bombones de butà, 500 litres d’acetona i productes com a aigua oxigenada i bicarbonat, per fabricar material explosiu, així com una gran quantitat de claus per ser utilitzats com a metralla.