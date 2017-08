Els Mossos confirmen que Youssef Aallaa va morir a l'explosió d'Alcanar

EFE Actualitzada 24/08/2017 a les 12:03

Donen així per finalitzat el procés legal d’identificació dels integrants de la cèl·lula terrorista

© Estat en què va queda el xalet d'Alcanar després de la explosió. EFE

Els Mossos d’Esquadra han confirmat que Yousseff Aallaa va morir a l’explosió del xalet d’Alcanar (Tarragona) on suposadament el grup va estar preparant durant mesos els atacs terroristes. Segons han informat a Efe fonts de la investigació, les proves de l’ADN practicades a les restes mortals trobades a la casa d’Alcanar han permès determinar que Youssef Aallaa és el segon terrorista mort en l’explosió de l’habitatge -l’altre, ja identificat, va ser l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty.



D’aquesta manera, els Mossos donen per finalitzat el procés legal d’identificació dels integrants de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i Cambrils.



Youssef Aallaa era germà de Said, que va ser abatut per la policia catalana en Cambrils, i de Mohamed, que va quedar ahir en llibertat davant del jutge de l’Audiència Nacional.