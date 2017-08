Forn nega que els avisessin sobre l'imam i diu que es busca "embrutar" els Mossos

El conseller diu que la policia belga únicament es va limitar a demanar-los informació de forma informal

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha negat aquest dijous que la policia belga els alertés sobre l’imam de Ripoll (Girona) Abdelbaki és Satty, ja que únicament es van limitar a demanar-los informació de forma informal, i ha denunciat que es pretengui "embrutar" la tasca dels Mossos d’Esquadra.



En roda de premsa a Cambrils (Tarragona), una de les localitats colpejades pels atemptats terroristes a Catalunya, Forn ha negat que els Mossos hagin comès un "fallo" en el seu contacte informal amb la policia de Vilvoorde (Bèlgica), que es va limitar, segons ha precisat, a demanar-los informació sobre l’imam a través d’un canal "informal".



El conseller s’ha mostrat molt molest i preocupat pel fet que, en un moment en què l’autodenominat Estat Islàmic ha amenaçat per vídeo a Espanya, després dels atemptats de la setmana passada, la "preocupació" d’alguns mitjans sigui ara, segons el seu parer, "embrutar" i "desacreditar" la tasca dels Mossos.



Forn ha insistit a subratllar que la petició d’informació per part de la policia belga va ser "absolutament informal". "Si hagués estat formal, el contacte no hauria pogut ser directe, perquè no podem, s’hauria d’haver fet a través del Ministeri", ha al·legat.