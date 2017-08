Lliure l'amo del locutori de Ripoll on es van comprar bitllets per a la cèl·lula

EFE Actualitzada 24/08/2017 a les 17:26

El jutge li imposa com a mesures cautelars l’obligació de comparèixer tots els dilluns davant del jutjat, fixació de domicili i prohibició de sortir del territori nacional

© Salah El Karib en el seu trasllat a l'Audiència Nacional el passat dimarts. EFE

El jutge de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha deixat en llibertat Salah El Karib, un dels quatre detinguts després dels atemptats de Catalunya i responsable del locutori on membres de la cèl·lula van comprar bitllets d’avió, encara que no s’ha determinat si es va adquirir algun per a l’imam de Ripoll.



Andreu ha decidit deixar-lo en llibertat provisional després d’haver prorrogat la seua detenció 72 hores, fins que s’aclarís la seua participació en els fets amb la pràctica de més diligències.



En l'auto de llibertat, el magistrat assegura aquest dijous que no s’ha constat la seua relació amb els integrants de la cèl·lula terrorista, li imposa com a mesures cautelars l’obligació de comparèixer tots els dilluns davant del jutjat, fixació de domicili i prohibició de sortir del territori nacional, per la qual cosa haurà d’entregar el passaport.



Salah El Karib ha sortit a les 12.30 hores de les dependències de la comandància de la Guàrdia Civil en Tres Cantos (Madrid), on ha romàs des que el magistrat ordenés la pròrroga del seu arrest.



Andreu assenyala en la interlocutòria de llibertat que els indicis recopilats sobre Salh El Karib, "no permeten establir, amb l’aparença que en bon dret procedeix, l’existència d’elements indiciaris prou sòlids com per adoptar una mesura de la gravetat i excepcionalitat de la presó preventiva".



Les indagacions policials del principi van determinar que a través de les targetes de crèdit del detingut s’havien comprat per Internet dos bitllets d’avió per a Driss Oukabir (per als dies 12 i 13 d’agost), ja a la presó, i un altre per a l’imam Abdelbaki Es Satty, instigador dels atemptats i mort en l’explosió d’Alcanar.



Tanmateix, segons fonts jurídiques, en el registre al locutori no s’ha pogut constatar la compra del bitllet per al líder religiós, sinó tan sols els d’Oukabir.



El Karib regentava un locutori a Ripoll que, entre altres coses, oferia la venda de bitllets d’avió a canvi d’una comissió, que haurien suposat una facturació, assegura la interlocutòria, de 59.245 euros des del 2010.



De la documentació analitzada es desprèn que es van realitzar dos operacions de compra de bitllets a la companyia aèria Air Arabian des de la targeta d’El Karib, per import de 90,28 i 182,61 euros els dies 8 i 12 d’agost, que, segons les fonts, correspondrien als adquirits per a Driss Oukabir.



Considera el jutge que l’explicació oferta per El Karib sobre aquestes operacions és "plenament congruent" i coincideix amb la declaració de Driss Oukabir, qui va assegurar que va encomanar al seu germà Moussa (un dels abatuts pels Mossos d’Esquadra a Cambrils) que els comprés amb diners en efectiu, ja que en ser menor d’edat no disposava de targeta de crèdit.



Per això, es va utilitzar la targeta del regent del locutori, que va rebre després en efectiu l’import dels bitllets més 5 euros en concepte de despeses de gestió per la compra. Andreu insisteix que no s’ha constatat que El Karib tingués cap relació amb les persones que integraven la cèl·lula terrorista, tret de per les "esporàdiques" operacions de tramesa de diners des del seu locutori per part d’alguna de les persones investigades.



Unes trameses, diu la interlocutòria, de l’examen de la qual no pot extreure’s cap conclusió d’interès per al procediment, per tal com els mateixos es realitzen, en sumes raonables, a favor de familiars d’alguns dels investigats que viuen al Marroc.