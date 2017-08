Més policies als carrers de Barcelona i obstacles mòbils contra els atemptats

Interior reforçarà la presència d’agents també en altres poblacions turístiques

Augmentar la presència policial als carrers i, sobretot, unanimitat en l’ús d’obstacles mòbils en zones de gran concentració a Barcelona van ser algunes de les mesures que es van acordar ahir a la Junta Local de Seguretat celebrada amb caràcter urgent entre l’ajuntament de la capital catalana, la Generalitat i el Govern central.

La Generalitat i l’ajuntament de Barcelona augmentaran la presència policial de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, a la vegada que incrementaran l’ús d’obstacles mòbils en zones de gran concentració a la ciutat i estudiaran convertir en zona de vianants entorns de caràcter simbòlic. L’alcaldessa, Ada Colau, va presidir ahir la Junta Local de Seguretat per avaluar l’operatiu que es va activar arran de l’atemptat a les Rambles, una reunió a la qual van assistir també el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, i el conseller d’Interior, Joaquim Forn, a més de representants de diversos cossos de seguretat i de serveis d’emergència.

Entre les mesures acordades, hi ha l’increment de l’ús d’obstacles mòbils en llocs amb gran concentració de persones, o estudiar els entorns amb gran afluència i de caràcter simbòlic per establir mesures de caràcter permanent, com ara fer per a vianants algunes vies, la instal·lació d’obstacles fixos o intervencions urbanístiques específiques. També, de forma immediata, segons van anunciar, hi ha l’augment de dotacions policials a la ciutat, tant de Mossos com d’Urbana. Els Mossos incrementaran igualment la seua presència en altres poblacions turístiques importants i en esdeveniments de gran afluència de públic, com són partits de futbol, concerts, manifestacions com la de dissabte a Barcelona contra el terrorisme o la de la Diada, o bé esdeveniments com les Festes de la Mercè.

S’impulsarà, a més, la participació de les policies locals en l’aplicació de les mesures antiterroristes

.

D’altra banda, tant el ministeri de l’Interior com els Mossos van assegurar que no van rebre cap petició per part d’un alcalde belga de dades sobre l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, que va morir en l’explosió de la casa d’Alcanar. El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, que es va reunir a París amb el seu homòleg gal, va dir que “ni la Guàrdia Civil ni la Policia van ser alertades per Bèlgica del perill de l’imam de Ripoll”. Per la seua part, el portaveu del Govern de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, va dir que l’interlocutor amb l’Europol és la Policia Nacional, descartant així els Mossos.

La cèl·lula terrorista esperava que s’assequessin els explosius fabricats a la casa d’Alcanar per cometre un atac de gran envergadura a monuments i esglésies de Barcelona, entre les quals la Sagrada Família. Segons fonts jurídiques, la possibilitat d’un atemptat imminent a Barcelona va ser apuntada per Mohammed Houli, el terrorista ferit en l’explosió del xalet d’Alcanar, en la segona de les seues declaracions després de ser detingut pels Mossos, un testimoni que va ser clau per desarticular la cèl·lula terrorista. Houli, que va ingressar dimarts en presó preventiva després d’haver prestat declaració davant del jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu, va explicar que els altres membres de la cèl·lula l’havien informat que encara no estaven a punt per als atacs. El seu propòsit era, posteriorment, traslladar els explosius en furgonetes per fer-los detonar en diverses esglésies de Barcelona, entre les quals la Sagrada Família, al ser el monument més conegut de la capital catalana.

Segons els experts, l’explosiu que fabricaven a Alcanar, triperòxid de triacetona (TATP), es pot deixar assecar durant unes hores per convertir-lo en pols i fer-lo més potent, però també més inestable. Una vegada sec, s’ha d’utilitzar dins de les setmanes següents, ja que va perdent força. El mateix dimecres, a dos quarts de nou del vespre, tres hores abans de l’explosió del xalet, van adquirir quinze fundes de coixí i brides per ficar les bombes. Tanmateix, després de l’explosió accidental a Alcanar en la qual van morir dos dels terroristes, un d’ells l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, els jihadistes es van veure obligats a improvisar, de forma que es va utilitzar una de les furgonetes llogades per a l’atropellament mortal a les Rambles i es va decidir comprar armes blanques la mateixa nit de dijous a Cambrils per atacar a la localitat. Segons els Mossos, la cèl·lula utilitzava una masia abandonada de Riudecanyes com a refugi, mentre que el xalet d’Alcanar era destinat a la fabricació d’explosius. Diversos indicis apunten que els terroristes van estar a la masia abans de l’atac de Cambrils i que, després de comprar una destral i quatre ganivets en un comerç, van tornar a Riudecanyes per cremar els comprovants, abans d’utilitzar l’Audi A3 que van fer servir en l’atemptat a la nit.