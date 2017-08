Alliberat un altre dels detinguts mentre creix la polèmica sobre les pistes de l’imam

El jutge imposa a l’amo del locutori de Ripoll les mateixes mesures cautelars que a un altre dels arrestats || Forn reconeix que Bèlgica va demanar informalment informació sobre Es Satty, el líder de la cèl·lula

El jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu va deixar ahir en llibertat Salh el Karib, un dels quatre detinguts arran dels atacs jihadistes de Catalunya, que seguia en dependències policials a l’espera que acabessin les diligències policials que s’han practicat al seu locutori de Ripoll.

El jutge li imposa, no obstant, mesures cautelars com l’obligació de comparèixer cada dilluns davant del jutjat, fixació de domicili i prohibició de sortir del territori nacional, per la qual cosa haurà d’entregar el passaport. Es tracta de les mateixes mesures imposades pel jutge a un altre dels detinguts, Mohamed Alla –amo de l’Audi A3 utilitzat en l’atemptat de Cambrils–. Dos detinguts més estan en presó incondicional.



La mare del terrorista és una malaguenya convertida a l’islam que va fugir a Síria amb cinc fills

D’altra banda, la polèmica sobre la informació sol·licitada per Bèlgica sobre l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, presumpte cervell de la cèl·lula i clau en l’adoctrinament de la resta de terroristes, ha augmentat. Un policia de l’àmbit de proximitat de la localitat belga de Vilvoorde va enviar el gener del 2016 un correu electrònic a un comandament de l’àrea d’Informació dels Mossos, al qual havia conegut en unes jornades mesos abans, per demanar-li que fes una investigació sobre Es Satty. “Volia demanar-te si hi ha la possibilitat d’indagar sobre una persona que vol treballar aquí, a Vilvoorde, com a imam. Al fitxer adjunt en trobaràs la identitat. Sé que s’està plantejant anar a Barcelona al febrer i que està casat allà. Com més informació puguis compartir sobre aquest individu, millor!”, indicava.

Arran de la polèmica originada per la consulta de la policia belga, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, va insistir que es va tractar d’una petició d’informació “absolutament informal”, sense que s’alertés que Es Satty fos perillós, ja que, va recalcar, els Mossos d’Esquadra no poden mantenir “relació directa amb policies de fora [d’Espanya]” si no és a través del ministeri de l’Interior.

Molt molest, el conseller va lamentar que la “preocupació” d’alguns mitjans sigui “embrutar” i “desacreditar” la tasca dels Mossos.