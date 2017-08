El Marroc dóna "important informació" d'11 d'implicats en els atemptats Catalunya

EFE Actualitzada 25/08/2017 a les 13:31

Segons el diari marroquí 'Al Masae', que alerta d’una nova estratègia de cèl·lules terroristes

© Imatge de l'arribada a l'Audiència Nacional per declarar davant del jutge Fernando Andreu de Mohamed Houli, Driss Oukabir, Salah El Karib i Mohamed Aallaa. EFE

Les autoritats marroquines han proporcionat "importants informacions" sobre onze persones que poden estar vinculades amb els atemptats de Catalunya i que es troben en territori europeu, ha informat avui el diari marroquí El Masae. Les esmentades informacions han estat proporcionades suposadament a Espanya, encara que el diari no ho especifica.



El rotatiu va subratllar que són persones acusades de terrorisme i que "tenen vincles amb la cèl·lula que va ser darrere dels actes terroristes" ocorreguts a Catalunya la setmana passada i que van causar la mort de 15 persones i més de cent ferits.

Fins al moment, cap organisme oficial no ha donat informació pública sobre les "connexions marroquines" dels atemptats de Barcelona i Cambrils, encara que la policia marroquina ha comunicat a l’espanyola que ja ha detingut tres persones -a Casablanca, Uxda i Nador- en relació amb aquests fets.



Alhora, el diari va apuntar que el director general de la Seguretat Nacional, Abdelatif Hamuchi, es va reunir amb la cúpula policial i de seguretat del país, als que va transmetre "instruccions" per elevar el nivell d’alerta dels serveis d’intel·ligència després que el Marroc hagi entregat aquestes informacions.



Aquesta reunió també va tenir per objectiu "intercanviar dades", va explicar el diari que va afegir que segons informes "hi ha una nova estratègia del terrorisme que ha estat activada i que podria tenir per objectiu al Marroc". Hamuchi va insistir sobre la necessitat de "preparar-se davant de qualsevol emergència" i va advertir contra la nova estratègia de cèl·lules terroristes basada en l’acció individual i l’ús de nous mètodes alternatius que no passin per l’ús d’artefactes explosius.



Els alts responsables de seguretat marroquina van valorar, en aquesta reunió, les relacions de cooperació policial amb la resta de països i d’organismes internacionals, i els mecanismes de coordinació internacional en matèria de lluita contra el crim transfronterer.



Per la seua part, el diari "Ahdaz Maghrebiya" va informar que la Interpol va difondre una ordre de crida i cerca contra sis terroristes d’origen marroquí i nascuts a Bèlgica i Alemanya. Entre els sis buscats figura Zakaria Sabbar, de 40 anys, que va estudiar a Alemanya, acusat d’estar implicat en els atemptats de Nova York de 2001.



Tres dels buscats (Hicham Chuaib, Sufian Mezouri, Azzedin Benkub) pertanyien a la dissolta organització radical Sharia4Belgium, que lluitava per l’aplicació de la llei islàmica a Bèlgica.



El Govern marroquí va dir ahir que "continua en curs" l’acció antiterrorista iniciada després dels atemptats comesos a Catalunya.



El portaveu del gabinet marroquí, Mustafa Jalfi, va declarar que "el nombre d’arrestats, el seu grau d’implicació o els seus objectius s’anunciaran en funció de les disposicions de la investigació", sense donar detalls sobre les detencions.