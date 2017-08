El Parlament crida a derrotar el terrorisme des de la convivència pacífica en diversitat

El Ple del #Parlament fa un minut de silenci en record de les víctimes dels atemptats de #Barcelona i #Cambrils en una sessió solemne pic.twitter.com/JOuM1jcBHm — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 25 de agosto de 2017

El Parlament ha ressaltat aquest divendres en un ple solemne la resposta "serena, solidària i pacífica" de la societat catalana davant dels "brutals" atemptats, i ha cridat a "continuar treballant per la democràcia i la cohesió social" perquè la "solidaritat, llibertat i convivència pacífica en la diversitat són la derrota del terrorisme".La cambra catalana ha protagonitzat un ple solemne en memòria de les 15 víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) de la setmana passada i per visualitzar el seu rebuig del terrorisme, en el qual la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, ha llegit una declaració institucional, després de la qual cosa el ple ha guardat un minut de silenci.En la declaració institucional, el Parlament ha posat de relleu la "resposta exemplar" de la societat catalana davant d’una "situació d’extrema gravetat", amb la seua "reacció cívica" i el seu "immens esperit solidari" així com la tasca dels serveis d’emergència i l’"eficàcia de l’actuació policial". "L’objectiu últim dels terroristes és generar por i odi (......). És per això que és tan important la resposta serena, solidària i pacífica que la societat catalana ha donat davant dels atemptats: la resposta d’una societat democràticament madura i cohesionada entorn de la pluralitat i la llibertat", destaca la declaració institucional.El Parlament, prossegueix en la seua declaració, ha fet una crida a "continuar treballant per la democràcia", la "cohesió social" així com per "garantir" els drets i llibertats individuals i col·lectives, perquè la "solidaritat, la llibertat i la convivència pacífica en la diversitat són la derrota del terrorisme".