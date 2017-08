ERC vol aprovar la Llei del Referèndum al Parlament i s’alinea amb la CUP

Admet que "totes les via estan obertes", inclosa la del decret llei

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, ha dit avui que el seu partit es decanta per aprovar la Llei del Referèndum al Parlament, encara que admet que "totes les via estan obertes", inclosa la del decret llei, i advoca perquè la llei de Transitorietat Jurídica s’aprovi abans de l’1-O, com vol la CUP.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Sabrià ha argumentat que la seua formació aposta perquè la llei que hauria d’intentar donar empara a l’eventual referèndum sobiranista de l’1 d’octubre s’aprovi al Parlament i no mitjançant un decret llei del Govern. "Com a diputats, hem estat elegits per votar la llei", ha dit.

No obstant això, el portaveu d’ERC ha admès que, en aquests moments, "totes les vies estan obertes", per la qual cosa hauran de triar "la millor possibilitat".

Respecte a l’altra futura "llei de desconnexió" amb l’Estat, la de Transitorietat Jurídica, Sabrià ha insistit que hauria de ser aprovada abans de l’1 d’octubre, com també reclama la CUP, a diferència del PDeCAT, que prefereix posposar la seua aprovació fins després del referèndum.