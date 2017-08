©Lleida diu no al terrorisme

Més de doscentes persones es solidaritzen amb les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils

Unes 200 persones han recorregut aquest divendres l’Eix Comercial de Lleida per dir no al terrorisme.

Encapcelats per entitats i associacions d’immigrants els manifestants han cridat que no tenen por i han denunciat que els estats, i entre ells l’espanyol, també són culpables per vendre armes a l’Àrabia Saudí i a Qatar que ajuden al gihadisme i demanen que l’islam s’imparteixi a les escoles per evitar falses ensenyances.

Aquestes han estat les consignes de la manifestació que ha recorregut l’Eix Comercial i que ha acabat amb la lectura d’un manifest. Ha començat a la plaça paeria amb una trentena d’entitats representants de diferents col·lectius d’immigrants.

"No tenim por!", "l’islam no es terrorisme" o "l'islam es pau" son algunes de les pancartes que s’han exhibit durant tot el recorregut.

I una demanda, que es compleixi un acord de fa més de 17 anys entre el govern espanyol i els consell islàmic a Espanya pel que es preveia que l’islam seria una assignatura dins de les escoles per als alumnes que així hi vulguin.

D’aquesta manera, diuen, s’ensenyarà d’una forma correcta i servirà per allunyar als que anomenats falsos imans.

La manifestació ha acabat a al plaça Sant Joan amb la lectura d’un manifest demanant la pau i en contra del gihadisme.