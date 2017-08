Ple polític i dos autocars des de Lleida per a la manifestació

Sortiran de la capital i pararan en altres localitats per anar a la manifestació de dissabte, on tampoc faltaran representants locals de tots els partits

© Una gorra de la Guàrdia Urbana de Barcelona entre les ofrenes a la Rambla per les víctimes de l'atemptat. EFE

Lleida no faltarà a la manifestació de demà a Barcelona, amb presència de desenes de ciutadans que acudiran en algun dels almenys dos autocars organitzats o pels seus propis mitjans i ple de representants polítics. L’ANC té “gairebé ple” l’autocar que ha noliejat i no descarta omplir-ne un altre si hi ha molta demanda. Surten de Lleida a les 14.00 hores i pararan a Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega i Cervera per recollir manifestants d’aquestes localitats. La Coordinadora d’ONG organitza un altre autocar i ahir s’havien inscrit una vintena de persones. Sortirà de Lleida a les 12.00 hores i pararà també a Mollerussa, Tàrrega i Cervera. És necessari confirmar la reserva de places abans de les 10.00 hores d’avui. El viatge costa 10 € per persona. Els dos surten del pàrquing del Camp d’Esports.



Pel que fa als polítics, no hi faltarà cap partit. El president de la Diputació, Joan Reñé, que també lidera el PDeCAT a Llei- da, va confirmar que “estaré allà per fer sentir que rebutgem actituds que no tenen espai en la nostra societat pacífica, respectuosa i integradora, carregada de valors que es basen en el respecte a totes les formes de viure i que són el que ens enriqueix com a comunitat”. L’alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, va confirmar la seua presència tant a Barcelona com avui a Cambrils. “Hi vaig com a símbol de rebuig del terrorisme i solidaritat amb les víctimes i per transmetre unitat política, tant de partits com institucional.”



Per part d’ERC, el seu president a Lleida, Carles Comes, va indicar que té previst assistir demà a Barcelona i que avui acudirà, juntament amb altres alcaldes d’ERC, a la manifestació de Cambrils. “Cal estar al costat del poble perquè mai torni a passar una cosa així”, va dir. El diputat de Ciutadans Jorge Soler hi serà per “mostrar clarament el rebuig absolut de la ciutadania i les forces polítiques al terrorisme i la barbàrie”.



La presidenta del PP de Lleida, Marisa Xandri, també hi participarà i va destacar que “és important mostrar la unitat de tots els partits polítics” contra els atacs. Tampoc hi faltarà el diputat d’En Comú al Congrés Jaume Moya. “Hi aniré per mostrar solidaritat amb les víctimes i els seus familiars i demostrar que cap agressió ens farà canviar”, va declarar. Per part de la CUP, la diputada Mireia Boya va assegurar que “seré dissabte a la manifestació, al costat de la gent i de la societat civil”. “No sabem si hi aniran el rei o Rajoy, però no estarem amb ells”, va postil·lar. D’altra banda, la comunitat islàmica de Tàrrega convoca una manifestació demà a les 19.00 hores des de la mesquita al centre. Conviden a afegir-se a tota la ciutadania.