Puigdemont crida a la participació massiva en la manifestació de Barcelona

EFE Actualitzada 25/08/2017 a les 13:15

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy, el passat divendres a Barcelona. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet aquest divendres una crida a una participació massiva en la manifestació de dissabte a Barcelona contra el terrorisme per llançar un "missatge al món" de "pau, convivència i llibertat" després dels atemptats gihadistes de la setmana passada. La marxa, convocada per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, discorrerà fins la plaça de Catalunya sota el lema "No tinc por" en suport a les víctimes i ferits dels dos atacs gihadistes de dijous de la passada setmana, que va deixar 15 morts i més de 120 ferits a Barcelona i Cambrils (Tarragona).



En declaracions als periodistes després de participar en el ple extraordinari del Parlament català, en el qual s’ha guardat un minut de silenci i s’ha llegit una declaració de condemna dels atemptats, Puigdemont ha fet una crida a la participació en la concentració de demà. "Faig una crida a qui vulgui sumar els seus esforços a la manifestació per demostrar que contra el terrorisme no només cal utilitzar instruments policials, judicials i institucionals, sinó que és imprescindible aquesta cadena de solidaritat i esforç de la societat civil per poder combatre aquesta amenaça des del civisme", ha afirmat Puigdemont.



Per al president català, "tots sabem que demà tenim una cita amb un objectiu únic, que és contribuir amb el nostre esforç cívic a la derrota del terrorisme. Gent molt diversa, que pensem de manera molt diferents, però amb un denominador comú: la defensa d’una societat que vol viure en pau, convivència i llibertat", ha dit.



El mandatari català ha recordat que Barcelona ha estat sempre, i especialment des de fa dècades, una ciutat "compromesa amb els valors de la pau mundial", una cosa que "es podrà ratificar demà". Ha fet així una crida a "obrir els braços a tantíssima gent que es vulgui sumar a aquest esforç fraternal, de solidaritat, i afegir el civisme com un dels actius irrenunciables en la lluita contra el terrorisme", para d’aquesta manera "enviar un missatge al món".