© Dos-centes persones clamen a Lleida “Som musulmans, no terroristes”

“Som musulmans, no terroristes”, “Tots som víctimes” i “No tenim por” van ser les consignes més corejades ahir per les prop de dos-centes persones, majoritàriament musulmanes, que es van manifestar a Lleida per condemnar els atemptats de Barcelona i Cambrils. Van sortir de la plaça Paeria, van recórrer l’Eix Comercial i les rambles Ferran i Macià (on van tallar el trànsit) i van acabar a Sant Joan amb la lectura d’un manifest per la pau.