Forn demanarà explicacions si la Policia no va compartir informació sobre l’imam

Assegura: "Vull saber exactament què ha passat, si aquesta informació estava en mans de la Policia i per quins motius no es va explicar als Mossos"

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha assegurat avui que demanarà explicacions i "responsabilitats" al Govern si es confirma que la Policia Nacional tenia informació sobre l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el suposat instigador dels atemptats de Catalunya, que no va compartir amb els Mossos d’Esquadra.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Forn ha afirmat que els Mossos no tenien constància de cap vinculació de l’imam amb la formació terrorista Al-Qaida ni que la Policia Nacional no hagués tingut punxat el telèfon del presumpte terrorista en el passat, tal com s’ha difós en alguns mitjans de comunicació.

"Vull saber exactament què ha passat, si aquesta informació estava en mans de la Policia i per quins motius no es va explicar als Mossos", ha dit, després d’insistir que encara no ha "contrastat" aquesta informació.

En aquesta línia, ha assenyalat que, si confirma aquestes informacions, demanarà "explicacions" i "responsabilitats polítiques" al ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, per considerar que no transmetre tots aquests detalls sobre l’imam als mossos "és una decisió absolutament equivocada i malintencionada" que ha tingut "unes conseqüències fatals".