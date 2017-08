L’autor de l’atropellament a Barcelona va intentar robar un cotxe abans de ser abatut

Younes Abouyaaqoub va assaltar una dona en el matí de dilluns passat quan aparcava el seu cotxe davant un gran establiment comercial als afores del municipi d’Olèrdola

© Desplegament policial al lloc de l'atemptat ocorregut dijous passat 17 d'agost a les Rambles de Barcelona, un atropellament massiu en el qual una furgoneta va atropellar diversos vianants que passejaven per la zona.

L’autor de l’atropellament mortal en La Rambla de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, va intentar robar un vehicle a Olèrdola (Barcelona) poc abans de ser abatut pels Mossos d’Esquadra a Subirats, a només 20 quilòmetres de distància d’allà, segons han confirmat fonts policials.

La policia autonòmica investiga en aquests moments aquest nou episodi, desconegut fins ara, i que fa variar lleugerament l’itinerari de la fugida que presumptament va seguir el terrorista des de Barcelona fins el lloc on finalment va morir.

Pel que sembla, Abouyaaqoub va assaltar una dona en el matí de dilluns passat quan aparcava el seu cotxe davant un gran establiment comercial als afores del municipi d’Olèrdola, encara que aquesta va repel·lir l’atac i va obligar el terrorista a sortir corrents.

La dona no va presentar inicialment cap denúncia i ho va fer més tard quan Abouyaaqoub ja havia estat abatut per la policia i el va poder identificar com el mateix home que l’havia atacat.