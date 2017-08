Setze mil persones van sortir al carrer a la localitat costanera per rebutjar els atemptats || Erigiran un monument al costat del port per les víctimes

“Tots som Cambrils.” Sota aquest lema, unes setze mil persones es van manifestar ahir en una de les mobilitzacions més grans que ha viscut aquesta localitat costanera, molt freqüentada per lleidatans, per homenatjar les víctimes dels atemptats de la setmana passada i com a mostra de rebuig del terrorisme. Una riuada de persones va convertir el passeig de les Palmeres en un clamor per la pau i la llibertat. Durant tot l’acte, que es va desenvolupar majoritàriament en silenci, gairebé sense proclames, es van viure moments molt emotius, amb aplaudiments als cossos policials i serveis d’emergències, que van encapçalar la manifestació. Sí que es van sentir alguns crits de “No tinc por!” que van ressonar pel passeig marítim, a més del lema “Tots som Cambrils”. La marxa va acabar davant del Club Nàutic, just en el punt on la matinada del dia 18 es va produir l’atemptat, en el qual cinc terroristes van atropellar i van apunyalar els passejants, en un atac que va deixar una dona morta i sis ferits. Els Mossos i la Policia Local de Cambrils van encapçalar l’ofrena floral que es va fer en aquest punt. Els representants institucionals i dels partits polítics van ocupar un segon pla durant el transcurs de la marxa.