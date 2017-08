Barcelona no té por

|

Mig milió de persones van abarrotar ahir el passeig de Gràcia de Barcelona per clamar contra el terrorisme i per la pau, per cridar que no tenen por. També per recordar les quinze víctimes mortals i tots els ferits en els atacs jihadistes de la Rambla i Cambrils. El rei i Mariano Rajoy van ser esbroncats en el moment d’arribar.

Barcelona va demostrar ahir de manera massiva que no té por. Mig milió de persones, segons la Guàrdia Urbana, van omplir el passeig de Gràcia en una de les manifestacions més multitudinàries dels últims anys per clamar per la pau i contra el terrorisme, per deixar clar el rebuig als atemptats jihadistes de la setmana passada que van costar la vida a catorze persones a la Rambla i a una altra a Cambrils.

La mobilització va estar encapçalada per una gran pancarta amb el lema “No tinc por”, que duien representants de cossos policials i d’emergències que van atendre les víctimes dels atacs, així com col·lectius vinculats a la Rambla i a entitats veïnals. Darrere, en una segona capçalera, es van situar els representants polítics i institucionals, amb el rei Felip VI al capdavant, que participava per primera vegada com a cap d’Estat en una protesta ciutadana a Espanya; el president del Govern central, Mariano Rajoy; i el de la Generalitat, Carles Puigdemont, enre d’altres. El rei i Rajoy van ser esbroncats en el moment que arribaven, amb xiulets i crits de “fora, fora” per part de persones que relacionen la monarquia espanyola amb la de l’Aràbia Saudita, considerada com a font de finançament del terrorisme jihadista. De fet, la marxa va servir també per criticar les guerres i el comerç d’armes (just darrere del rei i Rajoy es podia llegir en una pancarta “Les vostres polítiques, les nostres morts”) i per denunciar la islamofòbia i el racisme (una altra pancarta recollia la frase atribuïda a Gandhi “Ull per ull, tots cecs”). A més, durant la marxa van conviure també sense incidents banderes catalanes, estelades i espanyoles. De fet, abans d’aquesta manifestació, centenars de persones van participar en una protesta alternativa convocada per 170 entitats per criticar la “hipocresia” de manifestants “que han fomentat la islamofòbia i l’odi”.

La mobilització va finalitzar amb un breu acte a la plaça Catalunya amb parlaments de l’actriu Rosa Maria Sardà i l’activista del col·lectiu Ibn Batutta Míriam Hatibi, en els quals van afirmar que la societat catalana no permetrà que el terrorisme venci. Van destacar també que si la ideologia del terror està basada en la mort, la de la societat occidental es basa en la vida. Les seues paraules van estar acompanyades per la interpretació de dos violoncel·listes del Cant dels ocells, popularitzada per Pau Casals. Després de la manifestació massiva, molts dels participants van enfilar cap a la Rambla, que es va omplir com a mostra de normalitat després de la tragèdia.