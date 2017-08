Junts pel Sí i la CUP aprovaran la Llei de Transitorietat abans del referèndum de l'1-O

EFE Actualitzada 28/08/2017 a les 12:32

Entraria en vigor entre el 2 d’octubre i unes eleccions constituents, després de les quals s’aprovaria una "constitució catalana"

© Un moment de la roda de premsa. Junts pel Sí

Junts pel Sí i la CUP aprovaran abans de l’eventual referèndum de l’1 d’octubre la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, la principal de les anomenades "lleis de desconnexió", prevista per a, en cas que guanyés el 'sí' a la independència, crear un marc legal alternatiu a l’espanyol.



Segons han explicat ambdues formacions en una roda de premsa al Parlament, la llei pretén donar la cobertura i el marc jurídic del període immediatament posterior a aquesta eventual victòria del 'sí', pel que entraria en vigor entre el 2 d’octubre i unes eleccions constituents, després de les quals s’aprovaria una "constitució catalana".



Així, Junts pel Sí i la CUP busquen donar amb aquesta llei "la seguretat jurídica que volem que hi hagi a tota hora en aquest procés i la transparència, ja que falten 35 dies per votar i amb un període prou llarg de temps el ciutadà coneixerà quins són les conseqüències del seu vot, sigui 'sí' o 'no'", ha afirmat el president del grup de Junts pel Sí, Lluís Corominas.