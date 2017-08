Junts pel Sí i la CUP presenten al migdia al Parlament la Llei de Transitorietat

Es tracta de la principal de les "lleis de desconnexió" prevista en cas que guanyés el 'sí' en el referèndum

Junts pel Sí i la CUP presentaran aquest dilluns al migdia al Parlament la Lei de Transitorietat Nacional, la principal de les "lleis de desconnexió", prevista per a, en cas que guanyés el 'sí' a la independència en el referèndum anunciat pel Govern, crear un marc legal alternatiu a l’espanyol.



Segons han informat en un comunicat a primera hora d’aquest matí, els grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP oferiran avui a les 12 hores del migdia una roda de premsa conjunta per presentar la llei de transitorietat jurídica.

L’esmentada roda de premsa se celebrarà a la sala de conferències de premsa del Parlament, segons han explicat els dos grups parlamentaris independentistes.



La llei de transitorietat, mantinguda fins ara en absolut secret, és la principal "llei de desconnexió" prevista pel Govern i els partits independentistes, doncs haurà d’establir el nou marc legal que regirà a Catalunya en cas que el 'sí' a la independència s’imposés en el referèndum que la Generalitat pretén celebrar l’1 d’octubre.



Mentre que el PDeCAT s’ha mostrat partidari que la llei s’aprovi una vegada s’hagi celebrat el referèndum i s’hagi donat aquesta eventual victòria del 'sí', tant ERC com la CUP són favorables que la norma s’aprovi ja al setembre, abans de l’eventual referèndum de l’1-O.