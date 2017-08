La mort d'una dona alemanya eleva a setze les víctimes en els atemptats a Catalunya

Unes altres cinc persones, d’un total de vint-i-quatre que encara segueixen hospitalitzades, es troben en estat crític || Vint van resultar ferides a les Rambles i les altres quatre, al passeig marítim de Cambrils

Un dels ferits en l’atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona que es trobava en estat crític, una dona alemanya de 51 anys, va morir ahir a l’Hospital del Mar de la capital catalana, la qual cosa eleva a setze el nombre de víctimes mortals dels atemptats a Catalunya de la setmana passada. La mort es va produir hores després que Barcelona visqués una multitudinària manifestació contra el terrorisme en la qual van prendre part més de mig milió de persones. Tan bon punt va conèixer-se la mort, es van succeir les mostres de condolença a familiars i amics de la dona, des de la Casa Reial i els governs central i català fins als partits polítics, entre d’altres.

Segons va informar ahir el departament de Salut de la Generalitat, vint-i-quatre persones que van resultar ferides en els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils encara estan hospitalitzades, cinc de les quals es troben en estat crític.

L’imam de Ripoll va delatar un còmplice per intentar veure reduïda la condemna per tràfic de drogues

De les setze víctimes mortals dels atemptats del 17 d’agost, sis eren de nacionalitat espanyola (una d’elles, amb doble nacionalitat espanyola i argentina); tres, de nacionalitat italiana; unes altres dos, portuguesa; una, belga; una, nord-americana; una altra, canadenca; una, amb doble nacionalitat australiana i britànica, i una última, alemanya.

Dels vint-i-quatre ferits que segueixen hospitalitzats, vint corresponen a l’atropellament a la Rambla de Barcelona i quatre, al de Cambrils. Cinc dels vint ferits en l’atemptat de Barcelona que segueixen hospitalitzats es troben en estat crític, tres de greus i dotze de menys greus, mentre que, dels de Cambrils, un està greu i tres estan menys greus.

Vint-i-dos dels ferits estan ingressats a nou hospitals de Catalunya (Hospital del Mar, Clínic, Sant Pau, Vall d’Hebron, Sagrat Cor, Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Mútua de Terrassa) i dos, a l’hospital Miguel Servet de Saragossa.

L'imam

Mentrestant, se segueixen coneixent detalls entorn dels atemptats i la cèl·lula terrorista. Segons El Confidencial, l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, va delatar el còmplice amb el qual va planejar vendre haixix a Espanya amb la intenció d’obtenir una reducció de la condemna que se li va imposar després de ser sorprès amb cinquanta tauletes de droga ocultes al cotxe, quan es disposava a embarcar en el transbordador que porta de Ceuta a Algesires.

Segons es desprèn de la sentència de l’Audiència Provincial de Ceuta, que va revisar la seua condemna, en el transcurs de la investigació va acusar un marroquí, que curiosament residia a la localitat de Cambrils, de ser la persona que havia planificat l’operació, li havia proporcionat la droga i l’havia ocultat al vehicle on va ser trobada.

Ahir es van difondre imatges en què es pot apreciar l’inici del camí de la furgoneta per les Rambles envestint tot el que tenia al seu abast.

Rajoy diu que "les ofenses no les vam escoltar"

Rajoy es va referir als atemptats de Catalunya en la seua intervenció a l’acte organitzat pel PP a la localitat pontevedresa de Cerdedo-Cotobade, que va celebrar l’endemà de la multitudinària manifestació de Barcelona com a mostra de repulsa del terrorisme, que va reunir mig milió de persones.

“Vam ser on havíem de ser. Estem orgullosos d’haver-hi estat i que hi fos també el cap de l’Estat”, va subratllar.

Rajoy va insistir en aquesta idea: “Vam ser-hi com moltes altres persones i moltíssimes més que no van poder ser-hi, expressant el nostre suport a les víctimes i la nostra solidaritat amb tots els catalans assenyats, moderats i respectuosos.”

“A tots ells, la resta dels espanyols hem anat a donar-los el nostre suport i la nostra solidaritat, i les ofenses d’alguns no les hem escoltat”, va assenyalar amb referència als xiulets i les esbroncades de què van ser objecte per part dels independentistes.

El president del Govern central va assegurar que continua fent tot el possible perquè qualsevol espanyol, voti el que voti, no entengui que totes les forces polítiques no estiguin juntes en un assumpte tan important com és la lluita contra el terrorisme.

Puigdemont

Després de la manifestació, el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, va defensar el mateix dissabte no magnificar els xiulets que va rebre el rei durant la marxa, sinó valorar el clam per la pau que s’hi va poder sentir.

“La llibertat d’expressió, per damunt de tot. Però tampoc no l’hem de magnificar”, va assenyalar Puigdemont.