Moren cinc persones al xocar un totterreny i un autocar a Salou

Totes les víctimes viatjaven al cotxe, que va intentar esquivar-ne un altre d’estacionat envaint el carril contrari || Són veïns de Reus i un matrimoni aragonès

Cinc persones van morir ahir a Salou al xocar frontalment el totterreny en el qual viatjaven amb un autocar de línia regular a l’avinguda del Cap de Salou, a la zona de l’antiga carretera de la costa que uneix aquest municipi amb la Pineda. Segons fonts de la Policia Local, l’accident es va produir a les 16.30 hores, quan el totterreny, conduït per una persona de 83 anys, va intentar esquivar un vehicle aparcat l’ocupant del qual tenia la porta oberta. Per esquivar el cotxe, el totterreny va fer un cop de volant i va envair el carril contrari, on va xocar contra un autobús que circulava pel seu carril.

Quatre de les víctimes van morir a l’acte, ja que segons testimonis de l’accident no portaven cordat el cinturó de seguretat i van sortir disparades del vehicle. La cinquena víctima, que va quedar atrapada al vehicle, va morir en els instants en què era excarcerada pels equips d’emergències.

Tots els morts eren jubilats. El conductor tenia 83 anys i era veí de Reus i la resta dels ocupants eren la seua esposa i el seu germà, a banda d’un matrimoni originari d’Aragó que estiuejava a Salou.

Segons va declarar a TV3 la conductora del vehicle estacionat, eren turistes que es disposaven a anar a l’aeroport del Prat per tornar a París. “De fet, ja estàvem tots dins del cotxe a punt per anar-nos-en. Jo era l’última perquè era la conductora. I, quan anava a tancar la porta, un cotxe ha arribat per darrere i ha tocat la porta, i per evitar el xoc, o potser per por, ha fet un cop de volant fort a l’esquerra just quan passava un autobús”, va relatar la xòfer del vehicle estacionat.

Cap de les persones que viatjaven a l’autobús de línia regular ni al cotxe aparcat va resultar ferida, sense que s’hagi precisat quantes persones viatjaven en aquests vehicles. Fins al lloc es van desplaçar cinc dotacions de bombers i algunes del SEM, així com Mossos i Policia Local, que assumia l’atestat al produir-se l’accident en zona urbana. Així mateix, Protecció Civil va oferir atenció psicològica als familiars de les víctimes.