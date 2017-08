Trapero afirma que la informació policial europea no flueix de Madrid a Catalunya

EFE Actualitzada 28/08/2017 a les 13:05

© El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. EFE

El més major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha advertit aquest dilluns que la policia catalana no surt "ben parada" en el repartiment de la informació d’organismes de seguretat europeus per part de la Policia Nacional: "la informació que afecta a Catalunya no passa de Madrid cap aquí, no flueix".



En declaracions a Catalunya Ràdio, Trapero ha lamentat que els Mossos d’Esquadra tot just sabien res de l’imam de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, suposat cervell de la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona), segons un comunicat de l’emissora. "De l’imam de Ripoll sabíem molt poc, per no dir pràcticament res. Sabíem el nom de pila", ha lamentat el major, que ha assegurat que si els Mossos d’Esquadra haguessin tingut aquesta informació, l’haurien treballat.



En aquest sentit, Trapero ha detallat que la informació policial procedent d’altres països, com de l’àmbit europeu, arriba "per una finestreta controlada pel Cos Nacional de Policia, que la reparteix". "En aquest repartiment, el cos de Mossos no sol sortir ben lliurat i això vol dir que la informació que afecta a Catalunya no passa de Madrid cap aquí. No flueix. Això és així i no m’ho pot discutir ningú", ha denunciat.



El major també ha advertit que els Mossos d’Esquadra no tenen actualment coneixement de cap investigació del Ministeri d’Interior sobre els imams a Catalunya.



En l’entrevista, Trapero també ha desmentit que la Guàrdia Civil els demanés d’intervenir a Alcanar (Tarragona) després de l’explosió de la casa en la qual la cèl·lula preparava els explosius per cometre un atemptat de gran envergadura a Barcelona.

També ha insistit en què en els primers moments després de l’explosió, ocorreguda la matinada del 17 d’agost -hores abans dels atemptats-, no hi havia pistes sobre que s’estaven preparant explosius a l’habitatge i ha afirmat que la jutgessa no els va ordenar investigar en aquesta línia, si bé ha reconegut que la magistrada sí que els va preguntar si amb una bombona de butà es podia preparar una bomba.



El major dels Mossos d’Esquadra ha insistit que la mesquita de Ripoll no és un "entorn conflictiu" i ha apuntat que els terroristes van optar per l’estratègia d’intentar passar desapercebuts simulant la seua plena integració en la societat, per ocultar el seu radicalisme. "Els terroristes han enganyat tothom, a la família i als amics. A la policia també. El seu comportament és com d’una secta", ha indicat el major, que ha anunciat que, després d’aquest atemptat, els Mossos impulsaran reformes als seus mecanismes de detecció de risc de l’amenaça terrorista per provar de localitzar sospitosos que opten per simular la seua plena integració.



En l’entrevista, Trapero ha evitat donar detalls sobre l’actual situació de la investigació, però sí que ha afirmat que ara per ara no tenen cap element que els permeti treballar amb la hipòtesi que Younes Aboyaaqoub rebés ajuda després de fugir de la Rambla de Barcelona. "Des de dijous fins dilluns, quan se li localitza, pensem que els únics contactes que va tenir amb persones no van ser precisament per ajudar-lo, sinó amb una dona per robar-li el cotxe (no ho va aconseguir). Es va intentar també colar en una casa, però no perquè tingués suport de ningú", ha indicat.