Cambrils retira les ofrenes ciutadanes dipositades davant del Club Nàutic

EFE Actualitzada 29/08/2017 a les 18:19

L’actuació l’ha coordinat el personal tècnic del Museu d’Història i de l’Arxiu Municipal de Cambrils i s’ha dut a terme amb el màxim respecte i sensibilitat

© Tècnics recollint les ofrenes dipositades davant del Club Nàutic Ajuntament de Cambrils

Els operaris de Cambrils han retirat aquest dimarts totes les ofrenes que els ciutadans havien dipositat davant del Club Nàutic en senyal de respecte i dol per les víctimes dels atemptats del municipi i de Barcelona, informa el consistori.



L’actuació, amb el màxim respecte i sensibilitat, l’ha coordinat el personal tècnic del Museu d’Història i de l’Arxiu Municipal de Cambrils, seguint uns criteris bàsics de documentació i selecció.



El material s’ha distribuït en caixes diferents per als objectes, que es custodiaran al Museu, i els documents escrits, que es conservaran a l’Arxiu Municipal.



El memorial estava format per diversos objectes, documents, ofrenes florals i espelmes que s’havien anat acumulant al lloc de manera espontània. D’altra banda, el Llibre de Condolences virtual del web de l’Ajuntament segueix obert i recollint missatges de solidaritat.



Aquestes manifestacions s’afegeixen a les de Llibre de Condolences que es va obrir a la Sala de Plens la setmana passada i a les nombroses mostres de tristesa rebudes per altres mitjans.



A més, divendres passat, un ple municipal extraordinari va acordar instal·lar un element simbòlic a la zona del port en record a les víctimes.