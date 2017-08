El Govern desatendrà el Constitucional "amb totes les conseqüències" si anul·la la llei del referèndum

Reafirma que "l’1 d’octubre hi haurà urnes", ja que "la determinació és absoluta"

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha advertit aquest dimarts que el Govern de la Generalitat desatendrà al Tribunal Constitucional (TC) si anul·la la Llei del Referèndum i només "obeirà el mandat" del Parlament, "amb totes les conseqüències" que pugui portar. Junts pel Sí i la CUP aprovaran abans de l’eventual votació de l’1 d’octubre tant la Llei del Referèndum -que pretén donar empara a l’esmentada consulta- com la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, la principal de les anomenades "lleis de desconnexió" amb l’Estat, prevista per a, en cas que guanyés el 'sí' a la independència, crear un marc legal alternatiu a l’espanyol.



Preguntat sobre si el Govern desobeirà o desatendrà el TC si suspèn la futura Llei del Referèndum, Turull ha deixat clar: "Els puc assegurar que el Govern serà absolutament lleial al mandat que surti del Parlament. Obeirem el Parlament, amb totes les conseqüències."



Turull ha ironitzat que "les rodes de premsa del TC les podria fer un ministre" en acusar l’Alt Tribunal d’estar polititzat i "depurar jurídicament les decisions de Moncloa", "perseguint ideològicament" els dirigents sobiranistes. "Ens devem als ciutadans i al Parlament. No ens movem en termes de desobeir o no acatar, sinó que tenim clar que el que obeirem és el mandat dels ciutadans i el Parlament perquè això és la democràcia", ha afirmat.



En roda de premsa després de la reunió de l’executiu català, Turull ha recordat que hi ha "moltes vies" per aprovar les esmentades lleis, com l’opció de l’article 81.3 del reglament, per alterar l’ordre del dia d’un ple en l’últim moment, o la del decret llei del Govern, per la qual cosa la qüestió no és "com es tramita". "Que ningú no pateixi -ha asseverat-. La determinació de fer el referèndum és total i l’1-O els ciutadans votaran. Amb prou temps tothom sabrà on haurà d’anar a votar, tothom tindrà informació precisa i perfecta".



Turull ha dit "no estar sorprès" davant de l’exigència de la CUP que ambdues lleis, la del Referèndum i la de Transitorietat, s’aprovin en el ple de la propera setmana. "Estic acostumat, cada força és molt legítima de demanar el que consideri, de la mateixa manera que han d’entendre que, si això sortís malament, ens miraran a nosaltres i no a ells. Demanem que es respectin els nostres 'tempos", ha detallat.



Però el conseller ha evitat en tota la seua compareixença donar pistes sobre el calendari i procediments que seguirà el Govern per a la convocatòria del referèndum, sota l’argument que les "lleis de desconnexió" encara no estan aprovades pel Parlament i, quan així sigui, l’executiu català donarà "tots els detalls". "Quan hi hagi convocatòria del referèndum, el Govern donarà tot luxe de detalls de tot l’operatiu. El repte no és on són les urnes, sinó com de plenes estaran", ha dit, i ha subratllat que "si les urnes són plenes i el resultat és clar, la comunitat internacional evidentment reconeixerà el referèndum". Perquè Turull ha reafirmat que "l’1 d’octubre hi haurà urnes", ja que "la determinació és absoluta". "La nostra obsessió no ha de ser la part administrativa de les urnes, que l’explicarem quan correspongui, sinó posar les urnes", ha dit en ser preguntat sobre si el Govern disposa ja de més de 6.000 urnes, com va anunciar el president Carles Puigdemont. "Si el president ho va dir, és així", ha reblat.



"Farem tot i més perquè hi hagi urnes, i d’altres es poden decantar per retirar-les. Uns volen aprofundir la democràcia i d’altres els n’espanta la democràcia", ha dit, acusant el Govern i el PSOE de tractar els catalans "com a súbdits i no com a ciutadans".



Finalment, sobre la presència de banderes independentistes rere la capçalera de la manifestació contra el terrorisme a Barcelona, Turull ha afirmat que "rere la capçalera hi havia persones", com a presidents de comunitats autònomes, a qui ha "agraït" la seua presència, però ha negat que estiguessin "ni Òmnium ni l’ANC". "Hi va haver espais amb simbologies molt barrejades. L’important és el clamor en contra de la violència. Però millor que ho deixem aquí...", ha suggerit Turull després de la polèmica sobre aquest tema.