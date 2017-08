La Taula de Parlament omet de nou la Llei del Referèndum i també la de 'desconnexió'

REDACCIÓ Actualitzada 29/08/2017 a les 13:09

La CUP reclama que vagin al ple de la propera setmana

© La reunió de la Mesa de Parlament aquest dimarts. Parlament de Catalunya

La Mesa del Parlament ha omès de nou la tramitació de la Llei del Referédum, així com també la de Transitorietat Jurídica registrada ahir a la cambra catalana per Junts pel Sí i la CUP, a les portes del primer ple del nou curs polític de la propera setmana. En la seua reunió d’avui, la Mesa del Parlament no ha inclòs en l’ordre del dia ni la Llei del Referèndum, registrada a finals del mes de juliol, ni la llei de "desconnexió" amb l’Estat presentada ahir, i ha rebutjat la petició de l’oposició d’un informe jurídic dels lletrats de la cambra catalana sobre ambdues normes.



Perquè ambdues lleis, la del Referèndum i la de Transitorietat Jurídica, vagin en el ple de la propera setmana com reclama la CUP, que vol que s’aprovin ja, haurien de ser admeses a tràmit en la pròxima reunió de la Mesa, el dimarts 5 de setembre, ser-se convocat una Mesa extraordinària o bé invocar l’article 81.3 del reglament per introduir les dos normes com un nou punt de l’ordre del dia ple, per a la qual cosa igualment s’hauria de convocar una Mesa extraordinària.



Però tampoc no es descarta l’opció de celebrar un ple monogràfic extraordinari, com ha apuntat avui mateix el president del grup parlamentari Junts pel Sí, Lluís Corominas, ni que finalment la Llei del Referèndum no s’aprovi mitjançant un decret llei del Govern, ja que els temps apressen segons el calendari sobiranista, que preveu celebrar un referèndum d’independència l’1 d’octubre.



I és que perquè es pugui firmar el decret de convocatòria del referèndum previst per a l’1 d’octubre i per desplegar tota la logística abans s’ha d’aprovar la Llei del Referèndum.



Malgrat la insistència de la CUP perquè les dos lleis s’aprovin la propera setmana, fonts de Junts pel Sí que valoren el moment oportú, perquè "no estem en una situació normal, ja que hi ha cinc membres de la Mesa investigats".



De fet, la formació anticapitalista afirma que Junts pel Sí tenia previst incloure a la Mesa del passat 16 d’agost la Llei del Referèndum, però que la suspensió de la reforma del reglament per part del Tribunal Constitucional "els situa en una altra lògica".



Més enllà del contingut d’ambdues lleis, l’oposició en ple critica la dilació i la tardança en la seua tramitació, situació que qualifiquen d’"anòmala", ja que quan una proposició de llei és registrada a la cambra catalana "el costum" és que s’abordi en la primera reunió de la Mesa, segons han explicat fonts parlamentàries.



Per això, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot i el PPC han instat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a sol·licitar un informe jurídic als lletrats del Parlament perquè es pronunciïn no només sobre el contingut de les lleis, també sobre el procediment que s’està seguint per iniciar la seua tramitació.



Tanmateix, la majoria de Junts pel Sí a la Mesa de la cambra catalana ha votat en contra de la sol·licitud de l’oposició.