El cotxe dels joves desapareguts a Susqueda no va caure per accident al pantà

El conseller Forn assegura que "l’evidència més gran és que el cotxe va anar a parar al pantà perquè algú el va empènyer"

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha afirmat que el cotxe de la parella de joves desapareguts que va ser trobat enfonsat al pantà de Susqueda "no va caure per accident", sinó perquè "algú el va empènyer", en un cas en el qual no es descarta cap hipòtesi, inclosa una fuga voluntària.

En declaracions als periodistes, Forn ha indicat que els Mossos d’Esquadra mantenen obertes diverses línies d’investigació sobre la desaparició dijous passat de Marc H.L., de 23 anys i veí de Premià de Mar , i Paula M.P, de 21 i d’Arenys de Munt, després d’extreure ahir el seu cotxe enfonsat al pantà de Susqueda.

"L’evidència més gran és que el cotxe no va caure per accident, que el cotxe va anar a parar al pantà perquè algú el va empènyer, algú el va portar. Aquesta és l’evidència més gran que tenim", ha indicat el conseller, després de participar en una reunió de la Junta de Seguretat Local a Sant Sadurní d’Anoia.

Segons Forn, entre les diverses línies d’investigació que mantenen obertes els investigadors, que no descarten cap hipòtesi, figura la de la desaparició voluntària, encara que no és l’única.

Fonts properes a la investigació han confirmat avui que a l’interior del vehicle hi havia una pedra, encara que s’està tractant de determinar si ja es trobava al seu interior o va entrar quan el cotxe es va fer lliscar-lo cap a dins de l’aigua, ja que fins el moment no s’ha pogut acreditar que estigués posada intencionadament a cap mecanisme del vehicle.

Els agents també van localitzar una nota amb anotacions, encara que s’ha determinat que no és ni de comiat ni expressa una intenció de suïcidi, sinó que només inclou reflexions.

Els Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals i la unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil han reprès les tasques de recerca de la parella, després de què el seu vehicle va anar reflotat ahir del pantà, on estava submergit a uns sis metres de profunditat sense els seus ocupants a l’interior.

Forn ha destacat que els efectius de rescat estan posant tot el seu esforç material i humà per poder localitzar els dos joves, de qui els Mossos d’Esquadra han divulgat una fotografia per demanar la col·laboració ciutadana.

Els equips de rescat estan rastrejant per aigua i per terra tota la zona del pantà, a més de pistes forestals properes i dos dos pous i una mina situats als voltants, a la recerca dels joves desapareguts.

Pel que sembla, els joves, que estaven de vacances, tenien previst visitar Tamariu, a Palafrugell i el Montseny i fer una excursió en un caiac, propietat del noi, pel pantà de Susqueda.

El caiac inflable del jove amb qui, pel que sembla, pretenien fer una excursió pel pantà va aparèixer diumenge a l’aigua, en una zona pròxima que es va trobar el cotxe, l’anomenat coll Palomera, mig desinflat.

L’embassament de Susqueda, al riu Ter, creat per una presa situada en el municipi d’Osor, té unes 470 hectàrees de superfície, una capacitat d’uns 230 hectòmetres cúbics i s’estén pels termes de Susqueda i Sant Hilari Sacalm, a la comarca gironina de la Selva.

Malgrat que els joves van sortir a fer la seua ruta dijous, no va ser fins dissabte a la tarda quan els seus familiars, estranyats per no tenir notícies d’ells, van posar la denúncia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de Premià de Mar.