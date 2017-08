Rajoy evitar parlar de Gürtel i posa en dubte la utilitat del ple

EFE Actualitzada 30/08/2017 a les 12:28

© Mariano Rajoy durant la seua intervenció al Congrés Congreso de los Diputados

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha finalitzat la seua primera intervenció en el ple d’avui, en la qual no ha citat en cap moment el cas Gürtel, posant en dubte la utilitat d’aquesta compareixença i retraient a l’oposició que l’hagi impulsat per motius diferents al control al Govern.



Rajoy ha acabat el seu discurs en aquest ple recordant les prioritats del seu Govern, entre les quals ha citat la lluita contra el terrorisme i la recuperació econòmica així com el seu compromís de continuar lluitant contra la corrupció. Ha postil·lat subratllant que no està segur que aquest tipus de debats siguin "molt útils". "Em temo que l’objectiu d’alguns sigui un altre i intueixo a més que molta gent comença a adonar-se’n", ha assenyalat Rajoy en un clar missatge de retret a l’oposició.



Tot després d’un discurs de quaranta minuts en què en cap moment no s’ha referit de forma explícita al cas Gürtel, o al suposat finançament il·legal del PP, qüestions per les quals l’oposició havia demanat aquest ple extraordinari.



A més, davant de les responsabilitats polítiques que li reclamen els altres partits, ha assenyalat que les esmentades responsabilitats es demanen en una moció de censura, amb la qual la Cambra Baixa li pot retirar la seua confiança. I ha recordat que fa molt poc temps el Congrés no li va retirar l’esmentada confiança -en no tirar endavant la moció de censura presentada per Podemos- i per tant no el va obligar a assumir responsabilitats polítiques. "Per tant la meua obligació és governar, i ho continuaré fent per complir amb els espanyols i aquesta Cambra. I no abdicaré" de l’esmentada obligació, ha afegit.