Rajoy no veu motiu per acudir al ple i critica una actitud "inquisitorial"

EFE Actualitzada 30/08/2017 a les 11:14

El president ha estat convocat per donar explicacions sobre el cas Gürtel i el suposat finançament il·legal del PP

© Mariano Rajoy durant la seua intervenció al Congrés Congreso de los Diputados

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres que no veu motius per haver convocat un ple extraordinari del Congrés a fi que parli sobre la corrupció i ha criticat el "zel inquisitorial" de representants de l’oposició.



Rajoy, en la seua intervenció davant del ple extraordinari del Congrés convocat perquè doni explicacions sobre el cas Gürtel i el suposat finançament il·legal del PP, ha recordat que ja ha parlat en 52 ocasions al ple de la Cambra sobre corrupció.

Qüestió diferent, ha dit, és que a l’oposició no li agradi el que ell digui sobre corrupció i que "no admeti mansament les seues imputacions", una cosa que ha assegurat que no farà en cap moment.