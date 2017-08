Forn al·lega que l'avís sobre la Rambla els va arribar per altres vies i que no era creïble

EFE Actualitzada 31/08/2017 a les 12:32

© La roda de premsa aquest dijous del conseller d'Interior i el major dels Mossos d'Esquadra. EFE

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha afirmat aquest dijous que l’avís sobre un possible atemptat a la Rambla de Barcelona els va arribar "per altres fonts", no per la CIA i que, després de contrastar-lo i valorar-lo, van concloure que tenia una "molt baixa credibilitat".



En roda de premsa, Forn ha detallat que la consellería d’Interior va comunicar aquest avís a l’Estat, que tampoc no va donar "veracitat" a l’amenaça, per la qual cosa no se’n va parlar en les reunions de les taules d’avaluació antiterrorista del 25 de maig i el 8 de juny, malgrat la qual cosa sí que van ampliar el dispositiu de seguretat a la Rambla.



El conseller, que ha denunciat una campanya d’"intoxicació i desprestigi" contra els Mossos d’Esquadra, ha destacat que dies després de l’atemptat a la Rambla, l’Estat els va confirmar que cap dels avisos rebuts anteriorment sobre l’amenaça terrorista no tenia relació amb els atacs perpetrats finalment.