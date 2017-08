Un motorista va veure el caiac de la parella desapareguda a Susqueda punxat i amb 3 pedres

EFE Actualitzada 31/08/2017 a les 17:02

S’ha reprès el rastreig entorn del lloc on va aparèixer el cotxe enfonsat

© Els Mossos d'Esquadra i els Bombers treballen en la recerca dels joves. EFE

Un motorista que va estar d’excursió al pantà de Susqueda assegura que dissabte a la tarda va trobar el caiac de la parella de joves desapareguda, que estava semienfonsat, amb tres grans pedres en el seu interior i punxat. Según Otto Heller, un jove veí de Santa Cristina d’Aro (Girona), ell i dos amics més van sortir amb moto d’excursió i van decidir anar a banyar-se al pantà, on van estar fent fotos i on assegura que, uns minuts després, van veure "un objecte que flotava".



"Vam venir aquí a l’embarcador i vam agafar l’objecte que flotava, que era un caiac". Anava a la deriva, però era a molt pocs metres de l’embarcador, pel que es van posar dins de l’aigua i van poder treure'l. "Vam veure que hi havia tres o quatre pedres; les traiem i vam veure que estava punxat; el deixem i ens continuem banyant i no li vam donar cap importància", ha assegurat Heller. Ha detallat que el caiac era inflable: "flotava per les puntes, estava enfonsat en forma de 've baixa'. Les tres o quatre pedres les traiem entre els tres".



No va ser fins l’endemà, quan van veure a les notícies la desaparició de la parella que volia fer una ruta en caiac quan van contactar "amb un amic que és mosso d’esquadra". "Li ho expliquem i ens va dir que truquéssim al 112, passem la informació i ens van dir que vinguéssim aquí. Estem intentat donar un cop de mà", ha explicat.



El sergent dels Mossos d’Esquadra que avui es troba al pantà, Enric Padró, ha mantingut, respecte a la declaració d’Otto Heller, que està per confirmar el detall de les pedres i també que el caiac estigués punxat.



Mentrestant, es continuen investigant les causes de l’enfonsament de l’embarcació, que va aparèixer diumenge a l’aigua, a prop d’on era enfonsat el cotxe en el qual viatjaven els joves, un Opel Zafira, i que també està sent inspeccionat.



El cotxe va ser extret dimarts del pantà, al qual no va caure per accident, sinó perquè algú el va empènyer, segons va revelar ahir el conseller d’Interior, Joaquim Forn.



Per la seua part, el cap d’Intervenció dels Bombers de Girona i coordinador del dispositiu de recerca, Jordi Martín, ha explicat que s’ha reprès el rastreig entorn del lloc on va aparèixer el cotxe enfonsat, a poc més d’una milla nàutica davant l’embarcador.



Treballen conjuntament diferents unitats de Mossos, Bombers i Agents Rurals, les canines amb gossos especialistes a la recerca de persones en entorns aquàtics, mitjans aeris, subaquàtics i agents per terra. Martín ha insistit en la falta de visibilitat a l’aigua i el difícil accés a les zones boscoses per la vegetació.



A primera hora d’aquesta tarda s’han incorporat al dispositiu d’emergències una desena d’efectius del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil arribats de les bases de l’Estartit (Girona) i Barcelona, amb tres embarcacions.